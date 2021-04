Bị phạt vì vu khống công an trên Facebook

Thừa Thiên - HuếChị Hoàng Thị Phương, 36 tuổi, bị Công an huyện Phong Điền phạt 5 triệu đồng vì thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín lực lượng công an, ngày 5/4.

Trước đó, chị Phương đã chia sẻ bài viết từ một tài khoản Facebook với nội dung: "Công an xã Phong Hải tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông không đúng chức năng nhiệm vụ, có sai phạm tiêu cực".

Phương còn viết thêm nội dung bôi nhọ, lăng mạ lực lượng công an xã Phong Hải.

Hoàng Thị Phương tại cơ quan công an. Ảnh: Phong Điền

Công an huyện Phong Điền xác định Phương đã đăng tải nội dung bịa đặt, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng công an xã Phong Hải và công an huyện Phong Điền.

Nhà chức trách ghi nhận Phương tỏ thái độ hợp tác, thừa nhận vi phạm, tháo gỡ bài viết.

Võ Thạnh