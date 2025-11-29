Bị phạt vì nuôi 79 con chó

SingaporeNuôi 79 con chó trong căn hộ tư nhân, gấp 26 lần quy định và phớt lờ lệnh di dời suốt hai năm, bà Julia Nicole Moss phải nhận mức phạt kỷ lục, hơn 21.000 SGD.

Phán quyết được Tòa án Singapore đưa ra hôm 19/11, cáo buộc bà Moss, 50 tuổi, với 28 tội danh, trong đó nghiêm trọng nhất là nuôi chó không phép và vượt quá số lượng. Thẩm phán nói đây là vụ án "chưa từng có về quy mô và mức độ nghiêm trọng" tại quốc gia này.

Vụ việc bắt đầu từ tháng 6/2022 khi Ủy ban Vườn quốc gia Singapore (NParks) kiểm tra nhà của bà Moss - nơi đang bị ngân hàng làm thủ tục thu hồi do chồng bà vỡ nợ. Giới chức phát hiện 65 con chó, đa số là poodle lai, chen chúc trong nhà. Trong khi đó, Luật Động vật và Chim của Singapore quy định mỗi tư gia chỉ được nuôi tối đa ba con chó.

Trong hai năm tiếp theo, NParks nhiều lần yêu cầu chủ nhà gắn chip, triệt sản và tìm nơi ở mới cho đàn chó nhằm giảm số lượng về mức cho phép. Tuy nhiên, bà Moss liên tục trì hoãn với lý do sắp chuyển sang Dubai sống cùng chồng nên sẽ đưa cả đàn vật nuôi đi theo.

Một số ít các con poodle trong tổng số 79 con vật được bà Moss nuôi tại căn hộ ở Singapore. Ảnh: newswav

Thực tế, người phụ nữ này không có động thái di dời. Do không được triệt sản, đàn chó tiếp tục sinh sôi từ 65 lên 79 con. Tháng 5/2024, bà tiếp tục bỏ qua yêu cầu gắn chip cho toàn bộ vật nuôi trong 90 ngày, viện cớ thiếu kinh phí.

Đến tháng 9/2024, các bác sĩ thú y của NParks phải trực tiếp đến tận nơi gắn chip cho 71 con chó. Bà Moss sau đó cũng không thanh toán khoản chi phí hơn 1.400 SGD cho việc này.

Đầu năm 2025, khi chính thức bị ngân hàng siết nhà, bà Moss bí mật chuyển đàn chó đi nơi khác và giấu địa chỉ. Phải đến tháng 4/2025, qua tin báo của người dân, cơ quan chức năng mới tìm ra nơi thuê trọ mới của bà. Lúc này, bà cũng vừa bị chủ nhà chấm dứt hợp đồng vì nợ tiền thuê. Trước áp lực của chính quyền, bà đồng ý giao 37 con cho chủ mới nhưng kiên quyết giữ lại số còn lại.

Tháng 7/2025, tòa án ra lệnh tịch thu toàn bộ số chó. Hiện 52 con đã tìm được nhà mới, 3 con được trả lại cho bà Moss sau khi bà hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Tại phiên tòa ngày 19/11, luật sư bào chữa cho rằng thân chủ phạm lỗi xuất phát từ "tình yêu động vật". Bác bỏ quan điểm này, thẩm phán khẳng định việc tập trung số lượng lớn chó trong môi trường không phù hợp tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe cộng đồng và đe dọa sự an toàn của chính vật nuôi.

Minh Phương (Theo CNA)