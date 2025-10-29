Bị phạt vì gọi đường dây nóng chửi bác sĩ

Ông Đặng Tráng Kiện, 39 tuổi, bị xử phạt vì gọi điện vào đường dây nóng chửi bới, xúc phạm bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau.

Công an phường Hòa Thành vừa ra quyết định xử phạt hành chính ông Kiện, ở ấp 7, xã Thới Bình, số tiền 2,5 triệu đồng do hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Theo điều tra, khoảng một tháng trước, ông Kiện dùng nhiều số điện thoại đăng ký tên người khác, liên tục gọi vào đường dây nóng bệnh viện để chửi bới, xúc phạm bác sĩ và nhân viên trực.

Làm việc với công an, ông Kiện cho biết do mâu thuẫn với vợ đang điều trị tại bệnh viện. Khi đến thăm, ông bị bảo vệ ngăn lại vì vợ báo trước rằng chồng có thể mang theo hung khí, khiến ông bức xúc, sau đó gọi điện chửi bới.

Chúc Ly