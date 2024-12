Bị phạt vì đăng tin sai về tinh gọn bộ máy

Nghệ AnHai người đàn ông 36 tuổi ở huyện Tân Kỳ và TP Vinh bị phạt mỗi người 5 triệu đồng vì đăng Facebook sai sự thật về sáp nhập bộ ngành, tỉnh thành.

Ngày 11/12, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã xử phạt hai người đàn ông về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Bài đăng sai sự thật trên Facebook của người đàn ông ở TP Vinh, hiện đã gỡ. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, hôm 26/11, người đàn ông ở huyện Tân Kỳ đăng bài viết: "Đây là thông tin nhập tỉnh tui tải được trên mạng, không biết có chính xác không", kèm hình ảnh được cho là của 31 đơn vị hành chính mới dựa trên sắp xếp, sáp nhập các tỉnh thành trên cả nước.

Hai ngày sau, người đàn ông ở TP Vinh cũng đăng bài với nội dung "kế hoạch sáp nhập các cơ quan từ trung ương đến địa phương", phía dưới là nhiều hình ảnh về sáp nhập bộ ngành, tỉnh thành.

Vào cuộc xác minh, Công an tỉnh Nghệ An xác định những thông tin mà hai người đàn ông đăng tải lên Facebook là không chính xác. Bị triệu tập, cả hai thừa nhận hành vi, khai đã đăng tin chưa kiểm chứng nhằm "tăng tương tác".

Công an làm việc với người đăng tin sai. Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 27/11, khi mạng xã hội lan truyền về việc sắp xếp địa giới hành chính các tỉnh thành, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh khẳng định "thông tin trên không đúng". Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị đang được thực hiện theo chế độ mật. Bộ Nội vụ đã đề nghị cơ quan an ninh mạng xem xét, xử lý việc đưa thông tin không đúng, gây ảnh hưởng đến tâm lý xã hội.

Theo kế hoạch định hướng sắp xếp tổ chức bộ máy của Chính phủ công bố ngày 6/12, dự kiến có 5 bộ và 3 cơ quan ngang bộ sẽ duy trì, chỉ tinh gọn bên trong. 14 bộ, cơ quan ngang bộ được sắp xếp và hợp nhất.

Đức Hùng