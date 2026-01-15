Bị phạt vì đăng tin sai sự thật vụ bé gái bị sát hại

Cà MauNgười đàn ông 31 tuổi ở xã Phú Tân bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật về vụ án bé gái 13 tuổi bị sát hại.

Ngày 15/1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã xử phạt người đăng thông tin sai sự thật liên quan vụ án mạng xảy ra tại xã Cái Đôi Vàm. Người này bị xác định có hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, gây hoang mang trong Nhân dân.

Người đăng thông tin sai sự thật tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 2/1, người dân phát hiện thi thể bé gái nổi trên vuông tôm ở ấp 8, xã Cái Đôi Vàm và trình báo công an.

Trong khi cơ quan chức năng đang điều tra, ngày 3/1, sau khi dự đám tang nạn nhân, người đàn ông 31 tuổi đã đăng lên mạng xã hội với nội dung "hung thủ hãm hại chái gái 13 tuổi ở Cái Đôi Vàm Cà Mau bị tóm rồi nha cả nhà ơi. Tổng cộng có 5 người, và công an đã tóm được 4 người".

Làm việc với công an, người này thừa nhận thông tin đăng tải do tự suy đoán, không có căn cứ. Nhà chức trách cho rằng đây là thông tin chưa được kiểm chứng, không có xác nhận từ cơ quan có thẩm quyền, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Liên quan đến vụ án, đến nay, Công an Cà Mau đã bắt Hồ Anh Kiệt (16 tuổi) về hai tội Giết người và Hiếp dâm.

Theo điều tra ban đầu, hôm 31/12/2025, Kiệt nảy sinh ý định quan hệ với nạn nhân nên lấy lý do trả nợ để hẹn gặp. Chiều 1/1, khi bé gái đến khu vực gần trụ sở UBND xã Phú Tân để nhận tiền, Kiệt tiếp tục dụ dỗ nạn nhân đi cùng để đòi tiền một người bạn đang nợ, hứa cho nạn nhân 4 triệu đồng. Bé gái đồng ý đi cùng Kiệt.

Kiệt chở nạn nhân đến đoạn đường vắng thuộc ấp 8, xã Cái Đôi Vàm. Đòi quan hệ nhưng bị nạn nhân từ chối, Kiệt đã khống chế bé gái, xâm hại tình dục. Lo sợ nạn nhân trình báo với gia đình, Kiệt lấy dao để trong cốp xe đâm nhiều nhát, đẩy thi thể xuống vuông tôm của người dân nhằm phi tang.

Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân thận trọng khi tiếp nhận, đăng tải và chia sẻ thông tin, đặc biệt là các vụ việc liên quan an ninh trật tự, để tránh gây ảnh hưởng đến cộng đồng và quá trình điều tra.

An Minh