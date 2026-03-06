Bị phạt vì đăng tin sai sự thật 'lãnh đạo UBND Hà Nội xin thôi chức'

Người phụ nữ 62 tuổi bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật về việc lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội có đơn xin thôi chức vụ.

Ngày 6/3, Công an thành phố Hà Nội cho biết Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa ra quyết định xử phạt người phụ nữ trú phường Kim Liên, theo khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020.

Công an xác định thông tin bà này đăng trên Facebook là "xuyên tạc, sai sự thật về lãnh đạo UBND thành phố". Khi làm việc với công an, bà thừa nhận đã đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng và cam kết chấm dứt hành vi.

Công an làm việc với người đăng tin sai sự thật. Ảnh: Công an cung cấp

Những ngày gần đây, Công an Hà Nội cũng xử phạt một số trường hợp khác trên địa bàn vì đăng thông tin sai sự thật về công tác bầu cử.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác trước các thông tin sai lệch liên quan cuộc bầu cử sắp tới. Theo nhà chức trách, thời gian gần đây xuất hiện nhiều nội dung xuyên tạc, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội có thể gây hoang mang dư luận.

Người dân được khuyến nghị không chia sẻ, lan truyền các thông tin chưa rõ nguồn gốc; đồng thời theo dõi thông tin từ các kênh chính thống.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp sẽ diễn ra trên cả nước ngày 15/3. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày bầu cử, không bị tước quyền bầu cử theo quy định pháp luật, đều có quyền tham gia bỏ phiếu.

Theo danh sách chính thức sau hiệp thương, cử tri cả nước sẽ lựa chọn 500 đại biểu Quốc hội từ 864 ứng viên.

Phạm Dự