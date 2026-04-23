Bị phạt vì cố tình vượt đường sắt khi tàu sắp qua

Nghệ AnTài xế 50 tuổi ở Hưng Yên bị phạt 5 triệu đồng, tước bằng lái hai tháng, do cố tình lái xe tải vượt đường sắt khi đèn đỏ đã bật sáng, gây hư hỏng cần chắn.

Ngày 23/4, Trạm CSGT Diễn Châu, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, cho biết quyết định xử phạt hành chính tài xế được căn cứ theo Nghị định 168/2024.

Hơn 1h ngày 20/4, tại đường ngang giao đường sắt có cảnh báo tự động, thuộc cung đường Chợ Sy - Mỹ Lý, xã Đức Châu, tài xế cố tình lái xe tải biển Hưng Yên vượt qua đường sắt khi hệ thống cảnh báo nguy hiểm đang hoạt động, tàu sắp chạy qua.

Theo nhà chức trách, hành vi của tài xế khiến cần chắn D1 bị cong, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt.

Tài xế xe tải cố tình vượt đường sắt khi có tín hiệu đèn đỏ

Cảnh sát khuyến cáo người dân khi băng qua đường ngang cần chấp hành tín hiệu đèn, chuông cảnh báo và hệ thống cần chắn. Nếu chủ quan, cố tình vi phạm sẽ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Năm 2025, Nghệ An ghi nhận 7 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm 2 người chết, 6 người bị thương. Địa bàn có 171 điểm giao cắt đường bộ - đường sắt, gồm 73 đường ngang (23 có gác; 37 cảnh báo tự động có cần chắn; 13 chỉ có biển báo) và 98 lối đi tự mở.

Đức Hùng