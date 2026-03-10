Bị phạt vì bán phim 'Thỏ ơi' trên TikTok, Telegram

TP HCMThu thập các đoạn quay lén của phim "Thỏ ơi" đang chiếu rạp, nam thanh niên lập nhiều tài khoản TikTok, Telegram bán cho nhiều người.

Ngày 10/3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP HCM cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính nam thanh niên 22 tuổi, ngụ TP HCM, về hành vi Phát tán trái phép phim điện ảnh lên mạng xã hội nhằm trục lợi. Người này đã thừa nhận sai phạm, cam kết không tái phạm.

Với hành vi cung cấp, chia sẻ các tác phẩm nghệ thuật mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu, nam thanh niên bị xử phạt 7,5 triệu đồng theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP. Đồng thời, cơ quan chức năng buộc người này phải gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm.

Nam thanh niên làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, ngày 25/2, cơ quan chức năng tiếp nhận phản ánh việc bộ phim điện ảnh "Thỏ ơi" đang chiếu tại rạp bị quay lén, cắt ghép và phát tán trái phép trên TikTok. Qua rà soát, cảnh sát phát hiện tài khoản TikTok "Thỏ ơi!" (@thooi562) đăng hàng chục video quay lén nội dung phim này. Mỗi clip dài từ 60 đến 120 giây.

Công an xác định quản lý tài khoản trên là nam thanh niên 22 tuổi, mời lên làm việc. Người này thừa nhận đã lập nhiều tài khoản TikTok để đăng 45 video trích từ phim nhằm tăng tương tác.

Anh ta còn thu thập các đoạn video rồi cắt ghép thành bản phim hoàn chỉnh, thông qua Telegram rao bán cho những người có nhu cầu và nhận tiền qua tài khoản ngân hàng. Từ ngày 23/2 đến khi bị phát hiện, nam thanh niên đã bán phim cho 11 người.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cần tuân thủ các quy định về bản quyền và sở hữu trí tuệ khi tham gia môi trường mạng. Việc quay lén, sao chép và phát tán trái phép phim chiếu rạp có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự tùy theo mức độ vi phạm.

Quốc Thắng