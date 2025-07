Bị phạt tù vì viết 450 bài lăng mạ diễn viên Hàn Quốc

Người phụ nữ họ Kim lĩnh án 8 tháng tù vì đăng bài ẩn danh khủng bố nữ diễn viên Shin Se Kyung suốt hơn 2 tháng - vụ án được coi là bước ngoặt với tội bạo lực mạng ở Hàn.

Ngày 2/7, tại Tòa án Hình sự số 3 thuộc Tòa án quận phía Đông Seoul, thẩm phán tuyên phạt bị cáo Kim (35 tuổi) 8 tháng tù về tội đe dọa và phỉ báng.

Kim bị truy tố vì đã ẩn danh viết khoảng 450 bài đăng có nội dung đe dọa và lăng mạ nữ diễn viên Shin Se Kyung trên các diễn đàn trực tuyến, từ ngày 3/6 đến ngày 14/8/2024.

Phán quyết của tòa án nêu rõ các bài đăng của Kim bao gồm lời đe dọa tấn công bằng axit cũng như những bình luận khiếm nhã và mang tính khiêu dâm về ngoại hình và gia đình Shin Se Kyung. "Hành vi phạm tội này có tính lặp đi lặp lại và có kế hoạch, mức độ đe dọa cao, gây tổn hại lớn cho xã hội", tòa nhận định.

"Bị cáo đã viết nhiều lời lẽ xúc phạm và tổn hại nạn nhân, một người nổi tiếng, mà không có lý do rõ ràng nào, gây ra nỗi đau tinh thần tương đương với bạo lực thể xác cho nạn nhân", tòa án nêu.

Phía nữ diễn viên đề nghị trừng phạt nghiêm khắc bị cáo. Bên công tố ban đầu đã yêu cầu mức án 2 năm tù. Tuy nhiên, tòa tuyên mức án nhẹ hơn - 8 tháng tù - với lý do Kim dường như không có ý định thực sự gây ra tổn hại về thể chất cho nạn nhân.

Phán quyết này là trường hợp đặc biệt trong đó bản án tù được đưa ra vì tội bạo lực mạng với người nổi tiếng, được đánh giá là một bước ngoặt quan trọng trong việc bảo vệ nạn nhân của tội phạm trực tuyến, không chỉ đối với những nhân vật của công chúng.

Diễn viên Hàn Shin Se Kyung. Ảnh: The Present Company

Công ty quản lý của Shin Se Kyung, The Present Company, cho biết đã đưa ra cảnh cáo chính thức nhưng hành vi vi phạm không dừng lại mà còn tiếp tục gia tăng, dẫn đến khiếu nại hình sự.

"Phán quyết này sẽ là tiền lệ pháp lý quan trọng để cảnh báo xã hội chúng ta về mức độ nghiêm trọng của bạo lực mạng, không chỉ là vấn đề của một cá nhân... Việc ẩn danh và đe dọa tính mạng hoặc làm tổn hại đến danh tiếng của người khác là một tội ác rõ ràng và không được bảo vệ bởi quyền tự do ngôn luận", phía công ty nhấn mạnh.

Kim Ji Ae, luật sư đại diện của nữ diễn viên, cho biết: "Phán quyết này mang một thông điệp xã hội quan trọng rằng những biểu hiện bạo lực được thực hiện một cách tùy ý trên mạng sẽ không còn được dung thứ nữa".

Shin Se Kyung sinh năm 1990, đóng phim từ nhỏ, nổi tiếng nhờ bộ sitcom High Kick Through the Roof (2009). Cô tham gia nhiều phim truyền hình ăn khách như Deep Rooted Tree (2011), A Girl Who Sees Smells (2015), Six Flying Dragons (2015-2016). Tác phẩm mới nhất của Shin Se Kyung là Captivating the King, đóng cùng Jo Jung Suk, lên sóng năm 2024.

Tuệ Anh (theo Star Today, Osen)