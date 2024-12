Bị phạt tù vì ngoại tình với chồng của quân nhân

Trung QuốcBiết người tình là chồng của nữ quân nhân tại ngũ, Thi vẫn chung sống và sinh con cho anh ta, vì thế bị kết tội Phá hoại hôn nhân của quân nhân.

China News đưa tin ngày 11/12, người phụ nữ họ Thi, ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, bị kết án một năm 6 tháng tù.

Theo hồ sơ tòa án, tháng 4/2023, sau khi biết Lưu là chồng của một quân nhân tại ngũ, Thi vẫn chung sống với anh ta. Tháng 9/2023, chuyện ngoại tình giữa hai người bị vợ Lưu phát hiện, lúc này Thi đã sinh một con trai. Sau khi giám định ADN xác nhận Lưu là bố của đứa trẻ, người vợ báo cảnh sát.

Tháng 3, Thi ra đầu thú và bị VKS truy tố.

Công tố viên cho biết, quân nhân tại ngũ thường phải công tác trong doanh trại, không thể về nhà. Biết Lưu là chồng của quân nhân tại ngũ, Thi vẫn chung sống nên cấu thành tội Phá hoại hôn nhân của quân nhân. Sau khi bị phát hiện, Thi và Lưu vẫn tiếp tục quan hệ tình cảm.

Theo công tố viên, quân nhân do quanh năm phục vụ trong doanh trại quân đội hoặc do nghĩa vụ quân sự không có thời gian chăm sóc gia đình, nếu hôn nhân bị phá hoại sẽ làm ảnh hưởng lớn đến trạng thái của quân nhân tại ngũ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả chiến đấu và tính an toàn, ổn định. Việc phá hoại hôn nhân gia đình của quân nhân sẽ không chỉ bị lên án về mặt đạo đức mà còn bị trừng phạt về mặt pháp luật.

Theo Điều 259 Bộ luật hình sự nước CHND Trung Hoa về Tội phá hoại hôn nhân của quân nhân, người nào cố tình chung sống hoặc kết hôn với vợ/chồng của quân nhân tại ngũ thì bị phạt tù không quá ba năm.

Hồi tháng 7, người đàn ông họ Phương (48 tuổi), ở thành phố Cám Châu, tỉnh Giang Tây, bị kết án 2 năm 5 tháng tù về tội này.

Theo hồ sơ tòa án, tháng 11/2023, Phương bị phát hiện ngoại tình với người phụ nữ họ Lý, chung sống và sinh một con trong thời gian chồng Lý phục vụ trong quân đội. Chồng Lý đã trình báo vụ việc với cảnh sát.

Tuệ Anh