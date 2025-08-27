Vờ chết đuối để rũ bỏ vợ con

MỹRyan Borgwardt bị tuyên 89 ngày tù sau khi dàn dựng vụ chết đuối trên sông để bỏ vợ cùng ba con, đến chung sống với người tình online.

Ngày 26/8, Ryan Borgwardt, 45 tuổi, bị kết tội cản trở công lý.

Ryan ban đầu không nhận tội nhẹ liên quan đến kế hoạch chạy trốn ra nước ngoài tinh vi hồi tháng 8/2024. Tuy nhiên, theo thỏa thuận nhận tội được công bố hôm 26/8, Ryan đã chấp nhận hình phạt và đồng ý trả 30.000 USD tiền bồi thường chi phí tìm kiếm cho cơ quan thực thi pháp luật.

Ryan phát biểu tại tòa trước khi bị tuyên án: "Tôi vô cùng hối hận về hành động mình đã làm đêm đó và mọi nỗi đau gây ra cho gia đình và bạn bè".

Công tố viên đề nghị thẩm phán Mark Slate của Tòa án hạt Green Lake tuyên án Ryan chỉ 45 ngày tù. Tuy nhiên, thẩm phán đã gần như tăng gấp đôi mức án, lên 89 ngày tù - bằng số ngày kể từ khi Ryan được tuyên bố mất tích cho đến khi sở cảnh sát liên lạc được với anh ta ở nước ngoài.

Thẩm phán cho biết bản án dài hơn có tác dụng răn đe với bất kỳ ai có ý định làm giả cái chết và đánh lừa cơ quan thực thi pháp luật.

Ryan Borgwardt xuất hiện trên tòa án hạt Green Lake, ngày 11/12/2024. Ảnh: WLUK

Ryan được báo cáo mất tích vào ngày 12/8/2024, sau khi nói với vợ vào đêm hôm trước rằng đi chèo thuyền kayak tại Green Lake, bang Wisconsin.

Vụ mất tích của Ryan ban đầu được điều tra theo hướng có thể bị đuối nước. Tuy nhiên, sau 58 ngày tìm kiếm mà không thấy thi thể, cảnh sát mở rộng điều tra. Họ phát hiện Ryan đã lấy hộ chiếu mới ba tháng trước khi mất tích, xóa sạch dữ liệu máy tính vào ngày biến mất và nhiều manh mối khác khiến cảnh sát suy đoán Ryan đã giả chết để gặp một người phụ nữ Uzbekistan thường xuyên trò chuyện.

Cảnh sát liên lạc với Ryan vào tháng 11/2024 và thuyết phục anh ta trở về Mỹ vào tháng 12. Ryan đầu thú và bị buộc tội cản trở công lý. Người vợ chung sống 22 năm ly hôn Ryan bốn tháng sau đó.

Theo đơn khiếu nại hình sự, Ryan đã đi 80 km từ nhà ở Watertown đến Green Lake vào ngày 11/8/2024. Trong đêm, anh ta làm lật thuyền kayak trên hồ, trở về bờ trên một chiếc bè hơi mang theo, vứt giấy tờ tùy thân xuống hồ và đi xe đạp điện 112 km đến Madison. Từ đó, anh ta bắt xe buýt đến Toronto, bay đến Paris rồi hạ cánh xuống quốc gia Georgia thuộc châu Âu.

Theo hồ sơ, Ryan nói với các điều tra viên rằng một phụ nữ đã đón anh ta, họ cùng thuê khách sạn vài ngày trước khi cư trú tại Georgia.

Ryan Borgwardt lên kế hoạch bỏ rơi người vợ chung sống 22 năm và ba con để đến với người tình online. Ảnh: Facebook

Công tố viên chỉ trích toàn bộ kế hoạch giả chết của Ryan là nhằm "bỏ mặc gia đình, phục vụ cho những ham muốn ích kỷ của bản thân". Ryan đã mua bảo hiểm nhân thọ, xin cấp hộ chiếu thay thế và hủy bỏ việc thắt ống dẫn tinh trước khi giả chết để gặp người tình online mới quen chỉ vài tháng.

Luật sư bào chữa cho biết Ryan "rất hối hận" về hành động của mình và đã trở về nước "để sửa chữa sai lầm". Ryan đã trả 30.000 USD tiền bồi thường vào tuần trước.

Tuệ Anh (theo CNN)