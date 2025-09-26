Bị phạt tiền vì chuyển cuộc gọi đòi nợ về đường dây nóng Bộ Công an

Đà NẵngThanh niên 29 tuổi vay nợ tài chính qua app, không có tiền trả đúng hạn nên chuyển cuộc gọi đòi nợ về số đường dây nóng của Bộ Công an.

Ngày 26/9, Công an Đà Nẵng cho biết đã xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng với nam thanh niên trú phường Hòa Xuân về hành vi Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh thu thập từ điện thoại của nam thanh niên cho thấy anh ta đã chuyển cuộc gọi vào đường dây nóng của Bộ Công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó ngày 3/9, Thanh tra Bộ Công an có công văn truyền đạt chỉ đạo của Bộ trưởng về việc xử lý người có dấu hiệu vi phạm chuyển cuộc gọi về số điện thoại đường dây nóng Bộ Công an trái quy định. Công an Đà Nẵng vào cuộc điều tra, xác minh số điện thoại trên là của nam thanh niên ở phường Hòa Xuân.

Người này cho biết đã dùng số điện thoại di động của mình để đăng ký vay nợ tài chính qua app. Đến hạn trả nợ, anh không có tiền trả nên bị nhiều số điện thoại gọi đến đe dọa, gây áp lực.

Liên tục bị điện thoại đòi nợ trong thời gian dài, lúc 20h44 ngày 23/8, khi nhận cuộc gọi đòi nợ, nam thanh niên đã chuyển cuộc gọi từ số điện thoại cá nhân trên về số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an.

Công an Đà Nẵng cảnh báo việc người bị đòi nợ tự ý chuyển cuộc gọi sang đường dây nóng Bộ Công an là hành vi thu thập, sử dụng thông tin trái phép, ảnh hưởng đến việc tiếp nhận và xử lý tin báo. Hành vi này có thể bị phạt10-20 triệu đồng với tổ chức, 5-10 triệu đồng với cá nhân theo điểm e, khoản 3, Điều 102 Nghị định 15/2020 và Nghị định 14/2022.

Nguyễn Đông