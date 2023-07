Bị phạt hơn 60.000 USD vì ấn 'like' tin nhắn nhưng không giao hàng

Một nông dân Canada bị tòa án phạt vì vi phạm hợp đồng, do không giao hàng sau khi ấn 'like' tin nhắn của khách.

CNN trích tài liệu của tòa án tỉnh Saskatchewan (Canada) cho biết tháng 3/2021, công ty South West Terminal (Canada) gửi tin nhắn văn bản cho các nhà cung cấp, với mong muốn mua sợi lanh giá 17 USD một giạ. Họ muốn được giao hàng vào tháng 10-11-12 cùng năm.

Sau khi gọi điện với hai nông dân Bob và Chris Achter, SWT soạn thảo hợp đồng cho Chris Achter để mua 86 tấn sợi lanh với giá 17 USD một giạ (25 kg), giao tháng 11.

Đại diện của SWT đã ký bằng mực vào hợp đồng, chụp rồi gửi ảnh cho Chris Achter qua điện thoại kèm lời nhắn "Xin hãy xác nhận hợp đồng". Achter trả lời bằng một biểu tượng "like".

Theo hồ sơ, đến tháng 11/2021, Achter không giao hàng. Khi đó, giá sợi lanh đã lên 41 USD một giạ.

Biểu tượng 'like' trong ứng dụng tin nhắn. Ảnh: CNN

Trong tài liệu nộp lên tòa án, đại diện của SWT cho biết họ đã hoàn thành ít nhất 4 hợp đồng với Achter qua tin nhắn như thế này. Điểm khác biệt chỉ là lần này, Achter trả lời bằng biểu tượng "like" thay vì "ok", "ừ" hoặc "có vẻ được đấy".

Achter thì cho biết anh ấn like "chỉ đơn giản là để xác nhận đã nhận được hợp đồng, chứ không phải đồng ý với các điều khoản thỏa thuận". "Họ đâu có gửi phần điều khoản. Tôi cho rằng sau đó họ sẽ gửi hợp đồng hoàn chỉnh qua fax hoặc email để tôi xem lại và ký. Họ thường xuyên gửi tin nhắn cho tôi, và rất nhiều lần chỉ là nội dung không chính thức", anh nói.

Luật sư của Achter cũng cho biết: "Nếu tòa án coi dấu like là sự đồng ý, họ sẽ phải giải quyết cả núi vụ án liên quan đến việc định nghĩa các biểu tượng cảm xúc (emoji)". Người này cho rằng nút like không thể thay thế việc ký tên. Achter cũng khẳng định sẽ không bao giờ ký hợp đồng nếu không có kèm điều khoản về thiệt hại do thiên nhiên.

Dù vậy, thẩm phán cho rằng thỏa thuận này "ít nhất cũng được đồng ý bằng miệng". Achter vì thế bị phạt 82.000 đôla Canada (61.700 USD), kèm lãi và các chi phí liên quan đến việc không giao hàng.

"Tôi nghiêng về khả năng Chris đã đồng ý với hợp đồng này, theo cách anh ấy đã làm trước đó, chỉ khác là lần này dùng biểu tượng like mà thôi", thẩm phán giải thích. Ông nhận định các thông tin cho thấy Chris đã chấp thuận hợp đồng, chứ không chỉ đơn giản là tiếp nhận và sẽ suy nghĩ. Hai bên cũng đã thống nhất qua điện thoại - quy trình giống những gì họ làm các lần trước.

Hà Thu (theo CNN)