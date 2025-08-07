Bị phát hiện dùng biển giả khi vượt đèn đỏ

Bắc NinhSau khi camera giám sát giao thông ghi nhận ôtô bán tải vượt đèn đỏ, cảnh sát đã truy tìm chủ xe và phát hiện phương tiện gắn biển số giả.

Ngày 7/8, Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh lập biên bản, tạm giữ xe bán tải sử dụng biển giả 98A-968.68, chủ xe trú tại xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh.

Chiếc xe bị hệ thống camera giám sát giao thông tỉnh Bắc Ninh ghi nhận vượt đèn đỏ vào tối 29/4. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát thông báo vi phạm đến chủ phương tiện theo đăng ký.

Tuy nhiên, khi nhận được thông báo vi phạm, chủ xe trú tại Lục Nam đã có đơn phản hồi phương tiện đứng tên anh là chiếc Daewoo Matiz, không phải ôtô bán tải như trong video vi phạm.

Chiếc xe bán tải vượt đèn đỏ được camera giao thông ghi lại. Ảnh: Cục CSGT

Nhận định xe bán tải gắn biển số giả để né tránh xử phạt hoặc phục vụ mục đích bất minh khác, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc.

Camera thông minh truy vết, theo dõi lộ trình di chuyển và thói quen xuất hiện của chiếc bán tải. Chiều 7/8, khi xe đang di chuyển tại thị trấn Đồi Ngô cũ, nay là địa bàn xã Lục Nam, cảnh sát giao thông đã yêu cầu dừng để kiểm tra.

Nữ tài xế cho biết mua lại xe, không rõ nguồn gốc biển số, không xuất trình được giấy tờ hợp lệ.

Chiếc xe thời điểm bị tạm giữ. Ảnh: Cục CSGT

Theo Nghị định 168/2024, hành vi gắn biển không do cơ quan có thẩm quyền cấp có thể bị phạt tiền đến 26 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe, thậm chí có thể bị xử lý hình sự nếu có dấu hiệu làm giả giấy tờ, biển số hoặc tiêu thụ xe gian...

Việt An