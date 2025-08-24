Bị phạt 7,5 triệu đồng vì nói xấu vợ cũ

Đồng NaiNgười đàn ông 37 tuổi do mâu thuẫn quyền nuôi con đã dùng tài khoản Facebook của người yêu đăng thông tin nói xấu vợ cũ, bị công an phường phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Ngày 24/8, Công an phường Bình Long ra quyết định xử phạt về hành vi Cung cấp thông tin xúc phạm danh dự của cá nhân, căn cứ Nghị định 15/2020.

Người đàn ông làm việc với cảnh sát. Ảnh: Thái Hà

Theo cơ quan chức năng, đầu tháng 7 do mâu thuẫn với vợ cũ trong việc giành quyền nuôi con, anh này dùng Facebook của bạn gái đăng thông tin, hình ảnh kèm bài viết, bình luận có nội dung xúc phạm danh dự nhân phẩm của cá nhân và gia đình vợ cũ.

Làm việc với công an, người đàn ông thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện xóa, gỡ bỏ các bài viết và cam kết không tái phạm.

Công an Đồng Nai khuyến cáo các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động trên không gian mạng chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về cung cấp, chia sẻ nội dung thông tin trên mạng. Nghiêm cấm các hành vi sử dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật.

Phước Tuấn