Bị phạt 7,5 triệu đồng vì loan tin 'xăng đã lên 34.000 đồng'

Hà NộiNam thanh niên bán xe điện, 23 tuổi, bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng thông tin thất thiệt "xăng đã lên 34.000 đồng một lít".

Ngày 12/3, Công an phường Nghĩa Đô ra quyết định xử phạt hành chính với nam thanh niên trú xã Hương Sơn về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, theo nghị định 15/2020.

Người này khai đang làm nhân viên bán xe điện. Nhằm thu hút tương tác và tăng lượt theo dõi để bán hàng, anh đăng tải thông tin sai sự thật, không có căn cứ trên mạng xã hội Facebook: "Xăng đã 34 nghìn một lít, thấy bảo mai kia còn lên 40 nghìn".

Anh đăng kèm hình ảnh người dân xếp hàng dài tại một cây xăng và từ khóa "xu hướng facebook".

Sau khi làm việc với công an, người này đã gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật khi dùng mạng xã hội.

Thông tin sai sự thật đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh: Công an cung cấp

Thị trường xăng dầu trong nước gần đây biến động mạnh khi xung đột tại Trung Đông leo thang từ cuối tháng 2. Do tâm lý lo thiếu nguồn cung, người dân tại nhiều địa phương đổ xô mua tích trữ, khiến nhu cầu tiêu thụ xăng tăng mạnh.

Từ cuối tháng 2 đến nay, giá bán lẻ trong nước đã qua 4 kỳ điều chỉnh. Hiện mỗi lít xăng RON 95-III ở mức 25.240 đồng, tăng hơn 5.000 đồng so với cuối tháng 2. Còn dầu diesel hiện ở mức 26.470 đồng, cao hơn 7.200 đồng so với trước khi xảy ra xung đột tại Trung Đông.

Phạm Dự