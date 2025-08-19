Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật về bảo hiểm y tế

Đà NẵngNgười đàn ông sao chép thông tin bịa đặt từ mạng xã hội về mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ ngày 1/7, đăng lên trang Facebook cá nhân.

Ngày 19/8, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng cho biết đã xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng với người đàn ông 34 tuổi, trú phường An Hải về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân.

Trước đó, ông này dùng tài khoản Facebook cá nhân đăng bài kèm logo Bảo hiểm xã hội Việt Nam với nội dung sai sự thật về các mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ ngày 1/7/2025.

Người đàn ông làm việc với công an, cam kết không tái phạm việc chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan chức năng xác định toàn bộ thông tin này là bịa đặt. Khi bị triệu tập, người đàn ông cho biết đã sao chép thông tin từ mạng xã hội, không kiểm chứng tính chính xác nhưng đã chia sẻ lên trang cá nhân.

Sau khi được giải thích, người đàn ông nhận thức hậu quả từ việc chia sẻ thông tin sai sự thật, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ bài đăng, đăng bài xin lỗi, đính chính thông tin và cam kết không tái phạm.

Theo Công an Đà Nẵng, hành vi trên vi phạm điểm d, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; chỉ sử dụng nguồn tin chính thống, tránh tiếp tay cho tin giả, tin sai sự thật. Những trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Ngọc Trường