Bị phạt 5 triệu đồng vì để ôtô mắc kẹt trên đường sắt

Nghệ AnNữ tài xế 34 tuổi bị phạt 5 triệu đồng do lái ôtô 5 chỗ đi vào đường ngang có biển cấm khiến xe mắc kẹt trên đường sắt, lái tàu phải hãm phanh khẩn cấp để tránh tai nạn.

Ngoài xử phạt hành chính, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe vì điều khiển phương tiện đi vào đường cấm. Quyết định xử phạt do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An ban hành, công bố chiều 8/12.

Bị phạt 5 triệu đồng vì để ôtô mắc kẹt trên đường sắt Tình huống ôtô 5 chỗ mắc kẹt trên đường sắt, chiều 5/12. Video: Hùng Lê

Trước đó khoảng 14h ngày 5/11, người phụ nữ lái ôtô 5 chỗ biển Nghệ An qua lối đi tự mở giao cắt với tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua xã Thiên Nhẫn, khu vực trước đây thuộc huyện Nam Đàn. Khi qua đường ray, bánh trước bên trái của ôtô bị trật khỏi đường ray khiến phương tiện mắc kẹt giữa đường tàu.

Phát hiện sự việc, một người dân đứng phía trước ôtô, hướng về đoàn tàu hàng AH1 đang chạy tới, liên tục ra hiệu cảnh báo. Thấy chướng ngại vật phía trước, lái tàu Đỗ Trung Kiên lập tức hãm phanh khẩn cấp. Đoàn tàu dừng cách ôtô khoảng 100 m, tránh được va chạm. Sau đó, người dân hỗ trợ đưa xe ra khỏi đường ray.

Sự cố khiến tàu hàng phải dừng khoảng một phút - không ảnh hưởng đến lịch trình các đoàn tàu khác. Vị trí xảy ra vụ việc là lối đi tự mở, đã có biển cảnh báo "chú ý tàu hỏa", cột thu hẹp và tầm nhìn thông thoáng.

Nữ tài xế (ngồi giữa), làm việc với cảnh sát. Ảnh: Thành Luân

Ngành đường sắt đánh giá việc hãm phanh kịp thời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng do đoàn tàu kéo theo 24 toa hàng, tải trọng gần 850 tấn, đang chạy tốc độ cao nên quãng đường phanh rất dài. Xử lý nhanh đã loại trừ nguy cơ tai nạn nghiêm trọng về người và phương tiện.

Bảy tháng đầu năm, Nghệ An ghi nhận 7 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm 2 người chết, 6 người bị thương. Toàn tỉnh hiện có 171 điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, gồm 73 đường ngang và 98 lối đi tự mở.

Theo quy định hiện hành, ôtô không được phép đi qua lối đi tự mở hoặc đường ngang không bảo đảm an toàn. Trường hợp cho phương tiện đi vào khu vực giao cắt trái quy định, gây cản trở chạy tàu, buộc lái tàu phải hãm phanh khẩn cấp, người điều khiển ôtô bị phạt tiền và bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Đức Hùng