Bị phạt 4 triệu đồng vì chở người trong khoang hành lý

Hà NộiNam tài xế bị Cảnh sát giao thông xử phạt vi phạm hành chính do chở hai người ở khoang hành lý xe ôtô.

Khoảng 9h25 ngày 14/3, nam tài xế, 40 tuổi, trú phường Hà Đông, lái xe ôtô di chuyển trên cầu Nhật Tân với phần cốp xe mở, bên trong khoang đựng hành lý có hai người ngồi bên trong.

Hình ảnh được một người tham gia giao thông ghi lại và gửi cho Cục Cảnh sát giao thông.

Xe ôtô chở hai người ngồi trong khoang hành lý. Ảnh: Xuân Hoa

Nhận được chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng xác minh và xử lý nghiêm trường hợp xe con chở người trong khoang hành lý, mở cốp sau gây nguy hiểm.

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội sau đó đã lập biên bản xử phạt người này 4 triệu đồng và trừ 2 điểm trên GPLX.

Việt An