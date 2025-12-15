Bị phạt 300 USD vì nhổ chiếc lá bị gió thổi vào miệng

AnhÔng Roy Marsh, 86 tuổi, bị chính quyền phạt tiền khi nhổ một chiếc lá bị gió thổi vào miệng trên đường, lý do là "khạc nhổ bừa bãi".

Ông Roy, sống ở hạt Lincolnshire, kể lại chuyện xảy ra hồi đầu năm: "Tôi đang ngồi đó thì bị cơn gió mạnh thổi một cái lá vào miệng. Tôi nhổ nó ra, và ngay khi tôi đứng dậy định bỏ đi, hai nhân viên thực thi pháp luật tiếp cận".

Ông Roy cho biết một sĩ quan nói rằng họ thấy ông khạc nhổ xuống đường và xử phạt hành chính 334 USD.

Trong bài đăng trên Facebook vào ngày 1/11, con gái ông Roy, Jane Marsh, viết: "Bố tôi đã hít phải một chiếc lá nhỏ khiến ông bị nghẹn. Bố bị hen suyễn nặng và bệnh tim, ông ho ra được chiếc lá và nhổ nó ra (mỗi chiếc lá thôi)".

Theo Jane, ông Roy đã cố gắng giải thích, cho viên sĩ quan xem chiếc lá để chứng minh không khạc nhổ bừa bãi nhưng họ không chấp nhận.

Ông Roy Marsh gặp rắc rối khi đi dạo quanh hồ buổi sáng. Ảnh: BBC

Ông Roy nói họ thổi phồng sự việc quá mức, kháng cáo hình phạt và được giảm xuống còn 200 USD. Ông đã trả số tiền phạt này.

Khoảng một tuần sau, trong một lần đi dạo khác, ông Roy dừng lại lấy khăn lau mũi. Chưa kịp cất khăn vào túi, ông bị một nhân viên thực thi pháp luật khác vỗ vai và hỏi đã làm gì với khăn giấy dù nó vẫn còn ở trong tay ông.

Jane Marsh chỉ trích những cảnh sát gây khó dễ cho người già, chỉ cần một vật nhỏ vô tình rơi ra khỏi túi, họ cũng không cho người đó cơ hội nhặt lên mà chỉ phạt tiền ngay lập tức. Vợ chồng ông Roy từng chứng kiến các sĩ quan bắt một ông lão nộp phạt dù không may ném trượt mẩu thuốc lá và đã nhặt lên bỏ vào thùng rác sau đó.

Adrian Findley, ủy viên hội đồng hạt Lincolnshire, cho biết đã nhận được nhiều lời phàn nàn tương tự từ những người dân khác trong khu vực. "Các nhân viên thực thi pháp luật đang làm quá lên... Cần phải có sự cân nhắc về cách họ phạt tiền. Nếu đó thực sự là sự cố, hãy cho mọi người cơ hội sửa sai".

Tuy nhiên, Hội đồng Quận East Lindsey (ELDC) cho rằng các nhân viên thực thi pháp luật sẽ "chỉ tiếp cận những cá nhân bị phát hiện phạm tội liên quan đến môi trường". Theo cơ quan này, việc thi hành pháp luật được theo dõi chặt chẽ và các cuộc tuần tra "không nhắm vào bất kỳ nhóm đối tượng cụ thể nào" và "không mang tính phân biệt đối xử".

Tuệ Anh (theo People, BBC)