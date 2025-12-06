Bị phạt 23 triệu đồng vì để lồng gà che biển số

Tài xế ở Cao Bằng bị cảnh sát giao thông xử phạt 23 triệu đồng vì dùng lồng gà che biển số ôtô khi di chuyển trên đường.

Ngày 6/12, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã xử phạt nam tài xế 37 tuổi có hành vi buộc lồng gà che lấp biển kiểm soát khi lưu thông trên đường. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe đối với hành vi điều khiển phương tiện che lấp biển số.

Lồng gà che hết biển số khiến tài xế bị xử phạt. Ảnh: Xuân Hoa

Thời gian gần đây, cảnh sát giao thông nhiều tỉnh thành đẩy mạnh việc xử phạt hành vi che biển số. Tại Hà Nội, có ngày cảnh sát xử phạt hàng trăm trường hợp cố tình che biển để tránh phạt nguội.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, hành vi che biển số gây khó khăn cho công tác giám sát, truy xuất phương tiện vi phạm và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông nên khuyến nghị người dân không tự ý thay đổi, che lấp, làm mờ biển số; chấp hành quy định pháp luật để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Theo Nghị định 168/2024, mức phạt với hành vi che biển số ôtô từ 20 đến 26 triệu đồng, xe máy 4-6 triệu đồng, kèm trừ điểm giấy phép lái xe.

Việt An