Bị phạt 20 triệu đồng vì chở ống cống bêtông không chằng buộc

Quảng NgãiChất nhiều ống bêtông cốt thép cao gấp 3 lần thùng ôtô tải nhưng không chằng buộc, tài xế 38 tuổi bị phạt 20 triệu đồng.

Ngày 13/10, tài xế Lên, quê xã Mộ Đức, bị Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi phạt 20 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe về hành vi Vận chuyển hàng hóa là hàng dạng trụ chằng buộc không theo quy định, theo Điều 21 Nghị định 168.

Ông Lên và chủ xe thừa nhận hành vi sai, cam kết không tái phạm.

Ôtô tải chất ống bêtông cao, nhưng không chằng buộc. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Ba hôm trước, người dân quay lại cảnh ông Lên lái ôtô tải loại có cần cẩu, chở nhiều ống cống bêtông hình trụ tròn, cao khoảng 3 lần chiều cao thùng xe, chạy trên Quốc lộ 1 đến công trình xây dựng, nhưng không chằng buộc.

Cảnh sát cho rằng việc chở những cống bêtông như vậy là "ẩu tả, gây nguy hiểm". Chỉ cần xe phanh gấp hoặc đi qua ổ gà nhỏ thì hàng tấn bêtông đổ xuống, gây hậu quả khôn lường cho người đi đường.

Hướng dẫn xếp hàng dạng trụ theo Thông tư 39.

Trước đây, nhiều xe chở cuộn thép, ống cống bêtông từng đứt dây chằng hoặc không chằng buộc, làm rơi xuống đường gây tử vong, mất an toàn giao thông.

Theo thông tư 39 của Bộ Giao thông Vận tải có hiệu lực từ 1/1/2025, các loại hàng dạng trụ cần được chằng buộc vào thành xe hoặc sử dụng giá kê, giá đỡ, chèn lót để cố định, tránh dịch chuyển trong quá trình vận chuyển.

Phạm Linh