Bị phạt 2,5 triệu đồng vì bay flycam tại cảng Liên Chiểu

Đà NẵngMột người đàn ông ở Đà Nẵng bị xử phạt 2,5 triệu đồng và tịch thu flycam do điều khiển thiết bị bay trái phép tại khu vực cảng Liên Chiểu.

Ngày 3/3, Đồn Biên phòng Hải Vân, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính một công dân điều khiển flycam trái phép trong khu vực biên giới biển.

Trước đó, sáng 24/2, tại tuyến đường nội bộ cảng Liên Chiểu, phường Hải Vân, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Hải Vân phối hợp Ban Chỉ huy quân sự phường phát hiện người đàn ông 37 tuổi, trú phường Hòa Xuân, đang điều khiển flycam. Người này không xuất trình được giấy phép bay theo quy định nên bị lập biên bản.

Làm việc với cơ quan chức năng, người vi phạm cho biết sử dụng flycam để quay, ngắm cảnh khu vực cảng Liên Chiểu và sau khi được tuyên truyền đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hải Vân xử phạt 2,5 triệu đồng theo điểm đ khoản 2 Điều 8 Nghị định 282/2025 của Chính phủ, đồng thời tịch thu phương tiện vi phạm. Cùng ngày, người này đã chấp hành quyết định xử phạt.

Phương tiện flycam của người vi phạm bị tịch thu. Ảnh: Hà Tỷ

Tuyến đường ven biển cảng Liên Chiểu sau khi hoàn thành nhanh chóng trở thành điểm check-in mới của giới trẻ Đà Nẵng. Cung đường uốn lượn sát mép nước, phía trước là bến cảng, phía sau tựa dãy Hải Vân, thu hút nhiều người đến chụp ảnh, ghi hình. Tuy nhiên, việc sử dụng flycam trái phép tại các khu vực ven biển, gần cảng biển, sân bay hoặc khu vực cấm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng không và an ninh quốc phòng.

Thời gian gần đây, tại khu vực lân cận Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, cơ quan chức năng liên tiếp ghi nhận thiết bị bay không người lái xâm nhập trái phép. Từ mùng 1 đến mùng 8 tháng Giêng, tức ngày 17-24/2, có 6 vụ flycam hoạt động gần đầu đường cất, hạ cánh, khiến 83 chuyến bay phải bay chờ, tạm dừng khai thác, thay đổi đường cất, hạ cánh hoặc chuyển sân bay dự bị.

Đại diện cảng đánh giá các thiết bị bay không người lái uy hiếp nghiêm trọng an toàn bay, gây thiệt hại cho hãng hàng không và ảnh hưởng lịch trình hành khách. Lực lượng chức năng đã xử lý 7 trường hợp, thu giữ tang vật liên quan.

Theo Nghị định 288/2025, hành vi bay không phép, xâm nhập khu vực cấm có thể bị phạt 30-40 triệu đồng và tịch thu phương tiện.

Báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy từ tháng 9/2025 đến tháng 2/2026, khu vực lân cận sân bay Đà Nẵng nhiều lần xuất hiện thiết bị bay không người lái xâm nhập trái phép vùng trời tàu bay cất, hạ cánh ở cự ly 3-12 hải lý, độ cao 1.000-3.800 feet, tiềm ẩn nguy cơ va chạm.

Bộ Xây dựng đã đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và địa phương tăng cường giám sát thiết bị bay không người lái, thiết lập cơ chế phối hợp thường trực để cảnh báo sớm và xử lý kịp thời. Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng duy trì trực 24/24h tại các trạm quan sát, tổ chức tuần tra chuyên trách, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện chế áp khi phát hiện thiết bị bay xâm nhập trái phép.

Nguyễn Đông