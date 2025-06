Bị phạt 16 triệu đồng vì 'đi xe máy ngông nghênh', thách thức công an

Đà NẵngLê Thành Diên Dưỡng, 20 tuổi, đăng tải nhiều hình ảnh vi phạm luật giao thông lên mạng xã hội và livestream thách thức lực lượng công an.

Ngày 19/6, Công an Đà Nẵng cho biết đã phạt hành chính 16 triệu đồng với Lê Thành Diên Dưỡng, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang về nhiều lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Hình ảnh Lê Thành Diên Dưỡng lái xe độ chế, không đội mũ bảo hiểm trong một clip đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh: Công an cung cấp

Lê Thành Diên Dưỡng sử dụng nick "Lê Dưỡng" thường xuyên livestream trên Tiktok, Facebook; đồng thời đăng tải nhiều hình ảnh, clip cổ súy cho việc lái xe máy đã độ chế, vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường 2/9, quận Hải Châu.

Lực lượng 911 của Công an Đà Nẵng theo dõi nhằm ngăn chặn hành vi của Dưỡng. Tối 2/6, cảnh sát phát hiện Dưỡng điều khiển phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường 2/9 song hạn chế truy đuổi do đường đông.

Dưỡng chạy thoát, sau đó đã mở nhiều phiên livestream khoe "thành tích", thậm chí có thái độ, lời nói thách thức lực lượng công an và cảnh sát 911. Nhiều thanh niên khác đã vào share, tặng quà, hưởng ứng hành vi, thái độ của Dưỡng.

Rạng sáng 4/6, khi bị kiểm tra hành chính, Dưỡng thừa nhận vi phạm giao thông, nhận sai khi thách thức lực lượng 911 và livestream cổ súy vi phạm pháp luật. Anh ta cam kết không tái phạm.

Ngọc Trường