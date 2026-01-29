Bị phạt 140 roi vì quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, uống rượu

IndonesiaĐôi nam nữ ở tỉnh Aceh, nơi áp dụng luật Hồi giáo Sharia, bị phạt tổng cộng 280 roi vì quan hệ tình dục ngoài hôn nhân và uống rượu.

Đôi nam nữ bị quất roi mây vào lưng trước sự chứng kiến của hàng chục người tại một công viên ở thành phố Banda Aceh, tỉnh Aceh ngày 29/1. Người phụ nữ ngất xỉu sau khi chịu phạt và được đưa lên xe cứu thương.

Mỗi người phải chịu 140 roi, trong đó 100 roi do quan hệ tình dục ngoài hôn nhân và 40 roi vì uống rượu, theo ông Muhammad Rizal, lãnh đạo lực lượng cảnh sát Sharia tại Banda Aceh.

Người phụ nữ bật khóc khi bị phạt roi ở thành phố Banda Aceh, tỉnh Aceh ngày 29/1. Ảnh: AFP

Đây được cho là một trong những mức đánh roi cao nhất kể từ lúc tỉnh Aceh áp dụng luật Hồi giáo Sharia sau khi được trao quyền tự trị đặc biệt vào năm 2001. Luật Sharia nghiêm cấm quan hệ tình dục giữa những người không có quan hệ hôn nhân.

Ngoài hai người này, 4 người khác cũng bị phạt roi ở công viên vì vi phạm luật Hồi giáo, trong đó một cảnh sát Sharia và người bạn nữ của anh này chịu 23 roi mỗi người vì ở gần nhau trong không gian riêng tư.

"Như chúng tôi đã cam kết, không có ngoại lệ dành cho ai, kể cả những thành viên trong lực lượng của mình. Sự việc này rõ ràng đã làm hoen ố thanh danh của chúng tôi", ông Rizal nói.

Hình phạt đánh roi vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ tại Aceh, nơi duy nhất ở Indonesia áp dụng luật Sharia, đối với các hành vi vi phạm, như đánh bạc, uống rượu, quan hệ đồng giới và quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Năm ngoái, hai người đàn ông bị đánh công khai 76 roi mỗi người sau khi bị tòa án Sharia kết tội quan hệ tình dục đồng giới.

Huyền Lê (Theo AFP)