Bị phạt 12 năm tù vì hoạt động nhằm lật đổ chính quyền

TP HCMTrần Thiện Châu Lãm, 34 tuổi, bị xác định thành lập nhóm "hậu duệ của Việt Nam Cộng Hoà" để lên kế hoạch phát triển lực lượng nhằm chống chính quyền.

Ngày 16/1, Lãm bị TAND TP HCM tuyên phạt 12 năm tù về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Theo HĐXX, hành vi của Lãm là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến hệ thống chính trị của Nhà nước... nên phải xử lý nghiêm.

Trước đó, Lãm thừa nhận hành vi sai phạm, xin tòa xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Bị cáo Trần Thiện Châu Lãm tại tòa hôm nay. Ảnh: Chụp màn hình

Đầu năm 2024, qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm an ninh quốc gia, Phòng An ninh nội địa Công an TP HCM phát hiện Lãm sử dụng tài khoản Facebook và WhatApps lôi kéo nhiều người từng là lính hoặc có thân nhân là lính Việt Nam Cộng Hòa để lập ra nhóm "Hậu duệ - Hội đồng chiêu binh lính Việt Nam Cộng Hòa".

Cáo trạng xác định, mục đích của nhóm này là để tưởng nhớ, tôn sùng và bàn bạc một số hoạt động tạo tiếng vang, phát triển lực lượng nhằm lật đổ Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 12/6/2024, Lãm bị Công an Bình Chánh mời làm việc về những bài viết đăng trên Facebook. Anh ta sau đó đã xóa để tránh bị công an để ý.

Lãm tiếp tục liên hệ với Lâm Thị Phương Mai, một thành viên trong nhóm, kêu người này lập nhóm "Gia đình" trên WhatApps để các thành viên khác tiếp tục tham gia hoạt động. Ngoài ra, Lãm còn tổ chức cho các thành viên gặp mặt trực tiếp 3-4 lần tại các quán cà phê ở huyện Hóc Môn, quận 8, để trao đổi họp bàn kế hoạch hoạt động.

Cơ quan an ninh điều tra sau đó đã khám xét chỗ ở của Lãm và các thành viên, thu giữ một số trang phục, phù hiệu, cờ... của Việt Nam Cộng Hòa. Kiểm tra điện thoại của Lãm và những người liên quan, cảnh sát phát hiện nhiều nội dung trao đổi về kế hoạch bàn bạc thực hiện một số hoạt động ném bom, giết cán bộ, để từ đó phát triển lực lượng phục hưng chế độ cũ. Do đó, ngày 23/7/2024, cơ quan an ninh điều tra đã bắt Lãm.

Đối với những người liên quan, nhà chức trách xác định có dấu hiệu là đồng phạm. Tuy nhiên, họ từng là lính hoặc có thân nhân là lính chế độ cũ, nhận thức về chính trị còn hạn chế, quá trình làm việc với công an đã ăn năn hối cải... nên không cần xử lý hình sự.

Hải Duyên