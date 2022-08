Bị phạt 10 triệu đồng vì đăng video 'nói xấu người miền Trung'

Lâm ĐồngNguyễn Hoàng Minh, 23 tuổi, bị phạt hành chính mức cao nhất vì đăng Facebook và Tiktok video có nội dung chê bai, nói xấu người miền Trung.

Ngày 22/8, Minh bị Công an Lâm Đồng xử phạt 10 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử theo điểm a, khoản 1, Điều 101 NĐ15/CP.

Đây là mức xử phạt cao nhất của khung, do Minh có nhiều tình tiết tăng nặng như: vi phạm nhiều lần; mức độ phát tán thông tin sai sự thật rộng rãi; dư luận lên án, bức xúc...

Tiktoker Hoàng Minh (phải) tường trình sự việc. Ảnh: Thái Hà

Trước đó, Minh sử dụng tài khoản Hoàng Minh đăng video lên mạng xã hội cho rằng "người miền Trung rất keo kiệt và bủn xỉn, hà tiện, khôn lỏi...". Video này có 3,8 triệu lượt xem, gần 55.000 lượt thích, hơn 23.000 bình luận và 13.000 lượt chia sẻ.

Đã có rất nhiều người lên án gay gắt, không đồng tình, cho rằng hành động của Minh là kỳ thị vùng miền, chia rẽ khối đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Bị triệu tập, Minh thừa nhận quay video phỏng vấn nhiều người tại Quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt, nói về đức tính người miền Trung. Khi dựng video, nam thanh niên đã cắt bỏ những điều tốt đẹp, để lại những mặt hạn chế, sau đó đăng lên mạng xã hội nhằm mục đích câu like, câu view, để "sớm trở thành người nổi tiếng".

