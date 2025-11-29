Bỉ phản đối kế hoạch dùng tài sản đóng băng của Nga cho Ukraine

Thủ tướng Bỉ chỉ trích kế hoạch của EU về sử dụng tài sản đóng băng của Nga để tài trợ Ukraine, cho rằng đây là "sai lầm cơ bản".

Trong thư gửi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen mà AFP thu thập được ngày 28/11, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cảnh báo EU không nên mạo hiểm "lao vào những vấn đề pháp lý và tài chính đầy rủi ro".

Trong nhiều tháng, các quan chức Liên minh châu Âu (EU) đã xây dựng kế hoạch sử dụng khối tài sản bị đóng băng của Nga để đảm bảo khoản vay trị giá 140 tỷ euro (hơn 160 tỷ USD) cho Ukraine. Khoảng 245 tỷ USD tài sản Nga đóng băng nằm ở EU, trong đó gần 215 tỷ USD được quản lý bởi Euroclear, trung tâm lưu ký chứng khoán có trụ sở ở Bỉ.

Ông De Wever nhiều lần nói rằng kế hoạch của EU có thể khiến Bỉ đối mặt với những đòn trả đũa về pháp lý và tài chính nghiêm trọng từ Nga, kêu gọi các nước EU cam kết chia sẻ rủi ro.

"Tôi sẽ không bao giờ khiến Bỉ phải tự gánh chịu những rủi ro và nguy cơ", ông viết trong thư, nhấn mạnh sẽ chỉ đồng ý với kế hoạch tại hội nghị thượng đỉnh của EU vào ngày 18/12 nếu các đảm bảo ràng buộc được thông qua.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever trong cuộc họp báo tại Brussels ngày 23/10. Ảnh: AFP

Nhiều quan chức EU đã cố thuyết phục rằng nguy cơ một vụ kiện nhắm vào Bỉ thành công là rất nhỏ, nhưng ông De Wever thẳng thắn bác bỏ.

"Hãy để tôi lấy ví dụ về một vụ tai nạn máy bay. Máy bay là phương tiện vận chuyển an toàn nhất và khả năng xảy ra tai nạn rất thấp. Nhưng nếu điều đó xảy ra, hậu quả sẽ rất thảm khốc", ông cho hay.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết ông đã liên lạc với người đồng cấp Bỉ để thúc đẩy thỏa thuận. "Tôi hiểu những lo ngại của ông ấy. Ông ấy có những lập luận vững chắc, nhưng chúng tôi cũng có những cơ sở vững chắc về việc đạt được mục tiêu chung", ông nói.

Kế hoạch sử dụng tài sản đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine. Đồ họa: WSJ

Trước sự phản đối của Bỉ với kế hoạch, bà von der Leyen đã đưa ra các lựa chọn khác để tiếp tục tài trợ cho Kiev, bao gồm cả việc các nước EU cùng vay nợ. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu cảnh báo rằng những lựa chọn đó sẽ tốn kém hơn cho các quốc gia thành viên vào thời điểm nhiều nước đang có ngân sách quốc gia eo hẹp.

Thanh Tâm (Theo AFP)