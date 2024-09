Bị phản đối, bang Mỹ bỏ lệnh cấm xe kei-car của Nhật

Những người ưa chuộng dòng kei-car nhập khẩu từ Nhật chiến thắng trong cuộc đối đầu với chính quyền bang Massachusetts khi được tiếp tục đăng ký xe.

Trong vài tháng qua, các chủ xe kei-car ở Massachusetts đã đấu tranh với Cơ quan đăng ký phương tiện (RMV) của bang về tính hợp pháp của việc nhập khẩu xe từ Nhật Bản. Dù dòng xe này hợp pháp theo cấp liên bang, nhưng chính quyền bang Massachusetts lại cấm các phương tiện này lưu thông. Nhưng một chiến dịch phối hợp giữa các chủ sở xe đã xoay chuyển tình thế, và giờ đây, RMV tuyên bố sẽ tiếp tục chấp nhận đăng ký xe kei-car. Hoặc ít nhất là trong một khoảng thời gian chưa xác định, theo Drive.

Thông báo được đưa ra hôm 17/9, mang lại niềm vui cho những chủ sở hữu xe bị ảnh hưởng, không chỉ bao gồm dòng xe tải cỡ nhỏ. Quá trình thực hiện lệnh cấm kém hiệu quả theo yêu cầu của Hiệp hội Quản trị Xe cơ giới Mỹ dẫn đến việc các nhân viên RMV cung cấp thông tin sai lệch khi từ chối cấp giấy tờ cho các xe nhập khẩu không phải kei-car, bao gồm cả mẫu thể thao như R34 Nissan Skyline và xe van Mitsubishi Delica. Lúc này, RMV đã phải nhượng bộ khi các nhà lập pháp đe dọa sẽ hợp pháp hóa xe kei-car ở cấp bang.

Xe bán tải thuộc dòng kei-car, Suzuki Carry 1996, nhập khẩu từ Nhật vào thị trường Bắc Mỹ. Ảnh: RightDrive

Trong thông báo, RMV cho biết đã "hoàn thành đánh giá sơ bộ về các tiêu chuẩn ngành liên quan đến xe tải, xe con và xe van cỡ nhỏ" và quyết định khôi phục việc đăng ký kei-car. Đơn vị cho biết thêm, đang "tiếp tục xem xét các tác động về an toàn của kei-car trên đường công cộng" và sẽ thực hiện một "nghiên cứu chính thức" về vấn đề này.

Không có gì đảm bảo rằng kei-car vẫn hợp pháp trong tương lai, vì RMV đã diễn đạt thông báo theo cách cho phép họ rút lại những gì vừa đưa ra.

Hiện ở Mỹ, không chỉ Massachusetts, còn nhiều bang khác vẫn duy trì lệnh cấm kei-car, như Maine, Rhode Island, New York, Pennsylvania, Michigan, hay Georgia, nguyên nhân chủ yếu do dòng kei-car không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và môi trường của Mỹ. Ở Rhode Island, nơi lệnh cấm áp dụng từ 2021, vừa mới đây, chính quyền bang thậm chí yêu cầu các chủ xe trả lại giấy đăng ký, có nghĩa họ sẽ không được phép lái những xe này trên đường.

Mỹ Anh