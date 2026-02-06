Bị phản bội 3 lần, tôi sợ bạn mình lại tiếp tục tha thứ

Tôi và nhỏ bạn chơi thân nhau từ cấp hai đến giờ; hai đứa như chị em ruột thịt nên thương yêu nhau hết mực.

Rồi một ngày, nhỏ có bạn trai. Tôi chẳng nói gì, chỉ chúc mừng và có linh cảm chẳng lành. Tôi không có cảm tình với bạn trai của nhỏ nhưng không thể hiện điều đấy.

Hai đứa cũng hẹn hò, hạnh phúc với nhau một năm 4 tháng, tình cảm có vẻ sâu đậm nên tôi cũng nhẹ lòng, mừng thầm cho nó vì có người yêu tốt, để nhỏ tựa vào. Ai ngờ đâu, không lâu sau, nó gọi điện cho tôi với giọng nấc từng cơn, sụt sịt bảo hắn đá nhỏ rồi. Tôi bàng hoàng lắm, tưởng chừng hạnh phúc thế kia mà. Rồi tôi chạy qua nhà nhỏ, thấy nhỏ khóc tức tưởi mà đau lòng. Tôi an ủi, điều duy nhất làm được hiện nay.

Khoảng một tuần sau khi chia tay nhỏ bạn thân tôi, bạn trai cũ của nhỏ đã có cô bạn gái mới. Lúc đấy nhỏ càng sốc, không tin hắn ta có thể tìm được người con gái khác thay nhỏ ngay sau một tuần chia tay. Tất nhiên, nhỏ lại khóc, lần này, tôi chẳng nói gì cả. Chuyện tình của hắn và cô bạn gái mới kéo dài hai tháng rồi lại đổ vỡ, hắn tìm đến nhỏ, van nài tha thứ. Tôi biết được, tức điên lên, nhưng bản thân là người ngoài, chẳng có quyền gì trong chuyện đó. Tôi khuyên nhỏ nên suy nghĩ kỹ, luôn tôn trọng quyết định của nhỏ. Nhỏ quay lại với hắn, tôi lo lắng, rất lo lắng.

Như tôi dự đoán, đã có chuyện xảy ra, không phải hắn lại bỏ nhỏ lần nữa mà lần này, hắn lại đi tán tỉnh những người con gái khác. Tôi bảo nhỏ chia tay đi, nhỏ lúc đầu bâng khuâng nhưng rồi cũng gật đầu nghe tôi. Tôi rất ghét khi bất lực nhìn nhỏ bạn thân mình trân quý ngần ấy năm lại gặp phải Sở Khanh, không ra gì mà vùi dập nhỏ. Chia tay, hắn trở mặt, nhắn tin làm phiền nhỏ, năn nỉ, hứa là sẽ không tái phạm.

Quá tam ba bận, nhỏ đau nhưng đã thông suốt. Hai, ba ngày sau, ngựa quen đường cũ, hắn lại tìm cô gái khác, trên Facebook hắn còn đăng vài status nói đểu nhỏ là tham phú phụ bần, không có định kiến và nghe lời người khác một cách mù quáng. Nhỏ không nói gì, xem như không khí nhưng vẫn chưa thể quên được hắn. Tôi sợ lại có lần thứ tư nhỏ tha thứ rồi sau quay về với hắn. Tôi phải khuyên bạn mình như thế nào đây?

Hồng Hân