Bỉ phá âm mưu tấn công Thủ tướng bằng drone gắn bom

Cảnh sát Bỉ chặn âm mưu tấn công khủng bố nhắm vào các chính trị gia, trong số các mục tiêu có Thủ tướng nước này.

Giới chức Bỉ ngày 9/10 thông báo đã bắt ba nghi phạm tại thành phố Antwerp, cáo buộc họ âm mưu thực hiện một vụ tấn công khủng bố nhằm vào Thủ tướng Bart De Wever và các chính trị gia bằng drone gắn thuốc nổ.

Các nghi phạm sinh năm 2001, 2002 và 2007, trong đó hai người đang bị giữ để thẩm vấn và sẽ trình diện thẩm phán, còn một người đã được thả.

Sau khi khám xét nhà riêng của các nghi phạm, cảnh sát phát hiện một thiết bị nổ tự chế chưa được kích hoạt, các viên bi bằng kim loại và một máy in 3D để chế tạo linh kiện cho quả bom. Trong số 4 địa điểm bị khám xét, có một căn nhà cách nhà riêng của Thủ tướng Wever vài trăm mét.

Công tố viên Ann Fransen cho biết các nghi phạm bị bắt khi cảnh sát đang điều tra nghi án "âm mưu giết người với động cơ khủng bố" và tham gia hoạt động khủng bố có tổ chức.

"Có nhiều yếu tố cho thấy nhóm dự định tấn công khủng bố nhắm vào chính trị gia", Frasen tuyên bố.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever phát biểu tại New York, Mỹ, ngày 22/9. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Maxime Prevot gọi đây là "cú sốc lớn", bày tỏ cảm kích các cơ quan an ninh đã hành động kịp thời. Ông nhấn mạnh mối đe dọa khủng bố là "tồn tại thường trực và đất nước cần luôn cảnh giác", đồng thời khẳng định chính phủ đang nỗ lực tăng cường khả năng ứng phó với các hình thức khủng bố mới, đặc biệt là nguy cơ sử dụng drone cho mục đích tấn công.

Bộ trưởng Tư pháp Annelies Verlinden cho biết chiến dịch của cảnh sát Bỉ ngày 9/10 có thể đã ngăn chặn thành công một vụ tấn công khủng bố quy mô lớn, được các phần tử cực đoan lên kế hoạch thực hiện trong cùng ngày. Bộ trưởng Quốc phòng Theo Francken cũng lên tiếng động viên Thủ tướng Wever và gia đình.

"Mối đe dọa từ khủng bố chưa bao giờ biến mất. Nó là kẻ thù của nền dân chủ và chúng ta phải tiếp tục đấu tranh", Bộ trưởng Năng lượng Mathieu Bihet viết trên X.

Đây không phải lần đầu tiên ông Wever bị đe dọa tấn công. Hồi tháng 4, Tòa phúc thẩm Antwerp đã kết án tù đối với 5 người, trong đó thủ lĩnh nhóm này lĩnh án 6 năm, vì âm mưu ám sát ông Wever vào năm 2023 khi ông còn là thị trưởng Antwerp.

Bỉ từng nhiều lần trở thành mục tiêu khủng bố. Năm 2016, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thực hiện loạt đánh bom liều chết tại sân bay và ga tàu điện ngầm Brussels khiến 32 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương. Cơ quan công tố Bỉ đã mở khoảng 80 vụ án khủng bố mới từ đầu năm đến nay, vượt tổng số vụ trong toàn bộ năm 2024.

