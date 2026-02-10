Bị nhốt trong lâu đài cổ vì quên giờ đóng cửa

Hai nữ du khách Mỹ bị nhân viên khóa trái bên trong lâu đài Dunstaffnage do mải tham quan quá giờ đóng cửa.

Khung cảnh xung quanh lâu đài cổ ở Scotland đẹp đúng như những gì du khách Mỹ Niki Ghofranian hằng mơ ước. Bao quanh cô là những bức tường đá cao khoảng 18 m, phóng tầm mắt ra xa là đồi núi, hồ nước và những hòn đảo hoang sơ.

Tuy nhiên, trải nghiệm này trở nên tồi tệ khi Niki cùng chị gái Ritta bị mắc kẹt. Do mải tham quan tàn tích và rời đi muộn, hai nữ du khách thấy cánh cổng từ thế kỷ XIV đã bị khóa chặt bằng ổ khóa lớn.

Sự việc xảy ra vào ngày 5/6/2019, trong chuyến nghỉ dưỡng mừng sinh nhật lần thứ 55 của Niki và 66 của Ritta. Hai chị em chọn Scotland làm điểm đến vì đây là quê hương của mẹ họ, nơi có những dãy núi sừng sững và các tòa lâu đài cổ kính nổi tiếng.

Cái giá phải trả của hai du khách khi quên giờ đóng cửa lâu đài Lâu đài nơi hai du khách Mỹ bị mắc kẹt. Video: CNN

Họ đến thị trấn miền tây Oban, háo hức khám phá lâu đài Dunstaffnage, từng là thành trì của gia tộc MacDougal. Đến thế kỷ XVIII, quý bà Scotland Flora MacDonald từng bị giam tại lâu đài do giúp hoàng tử Bonnie Prince Charlie trốn thoát. Ngày nay, nơi này vẫn hiện lên với những bức tường đá đồ sộ, các tháp canh đổ nát và tầm nhìn rộng lớn ra mặt nước.

"Những tàn tích tuyệt đẹp", Niki nói.

Hai chị em đến bằng taxi vào giữa buổi chiều, đi đến trung tâm du khách để mua vé. Lâu đài đóng cửa lúc 18h, lúc đó mới 16h nên hai du khách nghĩ họ có đủ thời gian. Bước vào khuôn viên, Niki và Ritta thực sự choáng ngợp. Lịch sử hiện diện trên từng bề mặt đá khiến họ say sưa khám phá. Thời gian như ngừng trôi. Hai chị em gần như có cả lâu đài cho riêng mình.

Một lúc sau, họ tách ra, Ritta ra bên ngoài tường thành để chụp ảnh mặt ngoài, còn Niki leo lên các đoạn thành cao. Cô đứng đó, nhìn xuống mặt nước gợn sóng và những ngọn đồi. Không có ai xung quanh, không âm thanh nào ngoài tiếng gió và nước vỗ nhẹ trong hồ.

"Nó rất yên bình và đẹp", Niki nói.

Niki thở ra, tận hưởng sự tĩnh lặng. Rồi bất ngờ, sự im lặng bị phá vỡ khi Ritta hét lên. Họ phát hiện cánh cổng lâu đài đã bị khóa bằng một hệ thống chắc chắn. Tại Mỹ, khi hết giờ, thông thường các du khách sẽ được nghe loa thông báo để ra về. Nhưng tại Scotland, mọi thứ đơn giản chỉ là hết giờ thì khóa cổng. Hai chị em đến tham quan vào mùa hè, ngày dài đêm ngắn nên bầu trời vẫn sáng khi họ tham quan. Do đó, hai chị em không phát hiện mình đã trễ giờ và bị nhốt ở bên trong.

Bên trong lâu đài nơi hai chị em bị mắc kẹt. Ảnh: CNN

Niki vội rút điện thoại để liên lạc, nhưng pin còn 15% và không ai mang sạc. Ritta thậm chí còn không mang theo điện thoại. Do đó, họ buộc đi vòng quanh để tìm lối ra.

Vừa đi, Niki vừa lên Google tìm số điện thoại của sở cảnh sát Oban rồi gọi đến nhờ cứu hộ. Nhưng những người phía đầu dây thậm chí không hiểu Niki nói gì, yêu cầu cô đánh vần tên lâu đài để họ có thể xác minh nơi hai du khách bị mắc kẹt.

"Dunstaffnage không phải từ dễ phát âm hay đánh vần, dù là người Mỹ hay Scotland", Niki nhớ lại.

Tiếp đó, Niki nhắn tin cho bạn đời, Martha, ở cách đó hàng nghìn km để nhờ hỗ trợ. Pin điện thoại bắt đầu cạn nhanh, hai chị em chuẩn bị tinh thần cho một đêm mắc kẹt trong lâu đài với vài viên chocolate lót dạ. Họ có áo khoác, áo len nhưng khó chống chọi được cái lạnh khi đêm xuống do phần lớn lâu đài không có mái che ngoại trừ căn phòng nhỏ phía gần cổng.

Dù mắc kẹt, hai chị em không hoảng loạn vì xác định trải nghiệm là một phần của chuyến phiêu lưu. Khi leo lên phía các bức tường thành trên cao, Niki nhìn thấy một đứa trẻ đang chạy ra từ khu rừng gần đó.

"Đi gọi mẹ cháu và báo là chúng tôi đang bị nhốt trong lâu đài", Niki hét lên để đứa trẻ đủ nghe thấy tiếng, dù trong lòng cô không mấy kỳ vọng vào sự trợ giúp này. Nhưng vài phút sau, đứa trẻ quay lại cùng một người phụ nữ mà Niki đoán đó là mẹ bé. Người phụ nữ nói vọng lên trấn an Niki và hứa sẽ gọi điện cho bên quản lý lâu đài. Sau đó, cô cầm điện thoại và đi về phía khu rừng.

Niki đi xuống dưới khu vực cổng kể lại chuyện cho chị nghe và họ cùng nhau ngồi đợi. Thời gian trôi qua rất lâu đến mức hai chị em bắt đầu dần tắt hy vọng. Đúng lúc đó, họ nghe thấy tiếng còi hú và tiếng người gọi lớn. Những ánh đèn nhấp nháy xuất hiện, xe cảnh sát lao đến. Vài phút sau, lực lượng cứu hỏa có mặt và chở theo những chiếc thang dài.

Xe cứu hỏa được điều đến để cứu hai chị em. Ảnh: CNN

Lính cứu hỏa tập hợp lại. Ritta mô tả hệ thống bản lề phía trong của cánh cổng để cảnh sát đánh giá tình hình từ bên ngoài. Sau đó, họ hướng dẫn Ritta di chuyển các chốt khóa bên trong còn họ dùng lực đẩy từ phía ngoài.

Dưới sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, cánh cổng bật mở. Hai chị em được đưa ra ngoài và thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm giác tự do thật tuyệt vời", Niki nói. Còn Ritta thừa nhận "đôi chút xấu hổ, tội lỗi và bẽ bàng" vì làm phiền những người khác. Dù vậy, phía lính cứu hỏa và cảnh sát đều cảm thấy đây là điều hài hước, ai cũng cười.

Rod Campbell, quản lý di tích tại lâu đài Dunstaffnage, cho biết lực lượng cứu hộ không gây bất kỳ thiệt hại nào cho lâu đài. Họ chỉ tách hai cánh cửa để du khách đi ra. Sau đó, quản lý lâu đài được gọi đến để khóa cổng lại. "Ôi trời, đây là chuyện thú vị nhất chúng tôi gặp ngày hôm đó", một sĩ quan nói với Niki.

Campbell cho biết mỗi tối khi đóng cửa, nhân viên sẽ đi một vòng quanh lâu đài, vừa khóa cửa vừa lắc chùm chìa khóa để báo hiệu cho du khách do nơi này không có chuông hay hệ thống loa thông báo. Sau sự cố của hai du khách, ban quản lý đã nhắc nhở toàn bộ nhân viên để sự cố không lặp lại lần nữa.

Trước khi rời đi, hai chị em còn chụp ảnh kỷ niệm với lính cứu hỏa trước cổng lâu đài. Sau đó, Niki và Ritta được đưa về nơi lưu trú bằng xe cảnh sát.

Hai chị em Niki (trái) và Rita trong chuyến du lịch Scotland. Ảnh: CNN

Gần một tuần sau, khi họ đang ở Dublin trong chặng tiếp theo của kỳ nghỉ, hai chị em phát hiện câu chuyện của mình đã lên báo Scotland. Khi được các phóng viên địa phương phỏng vấn, họ "vừa tò mò vừa bối rối lại xấu hổ" vì nổi tiếng một cách bất đắc dĩ.

Khi trở về Mỹ, Niki còn đóng khung một bài báo Scotland, nơi câu chuyện "chuyến phiêu lưu bị mắc kẹt" của hai chị em xuất hiện ngay trên cùng trang với bức ảnh Hoàng tử William.

Niki và Ritta vẫn tiếp tục tận hưởng niềm vui du lịch, có điều, giờ đây họ đặc biệt chú ý đến giờ đóng cửa.

"Tôi đã rút ra được bài học lớn", Niki nói.

Ritta thậm chí còn mua một chiếc đồng hồ, lập trình để nhắc cô khi nào cần rời khỏi một địa điểm vì không muốn làm phiền bất kỳ ai như lần mắc kẹt tại Scotland. "Hãy nhớ giờ đóng cửa và ra khỏi tòa nhà trước giờ đó", Niki nói thêm.

Trải nghiệm ấy đã khiến Scotland trở thành một chuyến đi mà hai chị em sẽ không bao giờ quên. Ritta thậm chí rất muốn quay lại. Dù 7 năm trôi qua, hai du khách Mỹ vẫn nhớ rõ mọi thứ trong chuyến đi năm đó "rõ ràng như mới hôm qua".

"Đến giờ, mỗi lần đi du lịch, tôi lại được ai đó nhắc rằng: cẩn thận, đừng để bị nhốt trong lâu đài nữa", Niki nói.

Anh Minh (Theo CNN)