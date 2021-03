Bị nhiễm HIV mà không biết

Hà NộiNam thanh niên 27 tuổi, đến viện khám sức khỏe tiền hôn nhân thì phát hiện nhiễm HIV, trước đó không có triệu chứng.

Bác sĩ Thân Ngọc Tuấn - Chuyên khoa Sản - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Medlatec, ngày 30/3, cho biết, bệnh nhân đến viện khám sức khỏe tiền hôn nhân để chuẩn bị kết hôn. Sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được chỉ định làm các xét nghiệm và khám tổng quát, bất ngờ kết quả nghi ngờ nhiễm virus HIV. Sau đó, anh được làm xét nghiệm khẳng định virus HIV dương tính.

Bác sĩ Tuấn nhận định, trường hợp này là ca bệnh không rõ yếu tố nguy cơ từ trước. Nguyên nhân lây nhiễm HIV rất đa dạng, ngoài yếu tố chủ quan còn phải kể đến con đường lây nhiễm khách quan như các hoạt động trực tiếp tiếp xúc thông qua máu và sản phẩm liên quan đến máu, dùng chung kim tiêm và dụng vụ y tế có dính máu của người nhiễm, dùng dao cạo, kim châm cứu, kim xăm trổ, hoặc tiếp xúc trực tiếp các vết thương hở với máu người bị nhiễm, khi truyền máu không qua sàng lọc HIV.

Ngoài ra, HIV còn có thể lây nhiễm qua quan hệ tình dục không an toàn với người nhiễm mà không sử dụng bao cao su.

Thông thường, thời gian ủ bệnh HIV ở người trưởng thành trung bình là 6 tháng, tùy thuộc vào cơ địa và miễn dịch của từng người. Người có hệ miễn dịch kém thời gian ủ bệnh ngắn hơn.

HIV là virus gây hội chứng suy giảm miễn dịch ở người. Bệnh gây tổn thương hệ thống miễn dịch khiến cơ thể không còn khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh, dẫn đến chết người. Nếu có yếu tố nguy cơ phơi nhiễm HIV, nên xét nghiệm HIV để loại trừ. Hiện nay, nhóm người có nguy cơ cao, đặc biệt cộng đồng LGBT có thể chủ động ngừa trước phơi nhiễm qua dự án thuốc PREP hoàn toàn miễn phí.

Những dấu hiệu lây nhiễm HIV

Giai đoạn 1 gọi là nhiễm trùng cấp, từ tuần 2 đến 8. Người nhiễm HIV có thể không có bất kỳ một dấu hiệu nào hoặc có thể sốt 38 - 40 độ C, đau cơ, đau khớp, vã mồ hôi, mệt mỏi, chán ăn, nôn ói, tiêu chảy, viêm họng, phát ban đỏ ngoài da (xuất hiện ở 50% bệnh nhân), hạch to... Các triệu chứng này có thể nhẫm lẫn với nhiễm virus thông thường. Trong thời gian này, do không biết mình nhiễm bệnh, người có HIV rất dễ truyền bệnh cho người khác.

Giai đoạn 2, người nhiễm HIV thường không có bất cứ triệu chứng nào. Thời kỳ này có thể kéo dài trung bình từ 5 - 10 năm, tuy nhiên thể trạng của cơ thể, đặc biệt là người sử dụng các chất gây nghiện, rượu, thuốc lá lâu dài có thể rút ngắn thời gian ủ bệnh do cơ thể bị yếu và suy kiệt.

Giai đoạn 3 là giai đoạn nhiễm trùng có triệu chứng, hay gọi là giai đoạn cận AIDS. Giai đoạn này, người bệnh có thể có sốt, tiêu chảy, nhiễm trùng do hệ miễn dịch đã bị suy yếu và các mầm bệnh khác có thể tấn công vào cơ thể. Việc điều trị triệu chứng, điều trị nhiễm trùng cơ hội có thể giúp cho cơ thể phục hồi trở lại và kéo dài cuộc sống. Xét nghiệm huyết thanh có các kháng thể kháng HIV dương tính rõ.

Giai đoạn 4, bệnh nhân chẩn đoán AIDS. Thời gian từ lúc xác định bệnh đến lúc tử vong thường không quá 2 năm, trung bình là 18 tháng.Việc phát hiện và chẩn đoán AIDS có thể dựa vào các biểu hiện lâm sàng như mệt mỏi kéo dài nhiều tuần mà không có nguyên nhân rõ ràng, sụt cân, sốt kéo dài hơn một tháng, kèm theo rét run, ớn lạnh và đổ mồ hôi về đêm. Bệnh nhân ho dai dẳng, tiêu chảy kéo dài hơn một tháng, viêm da ngứa toàn thân, sưng hạch, đặc biệt là ở cổ và nách không có nguyên nhân rõ ràng, kéo dài hơn 2 tuần, xuất hiện những đốm trắng hay những vết bất thường ở miệng.

Bác sĩ khuyến cáo mọi người nên chủ động kiểm tra sức khỏe trước khi quyết định kết hôn, thực hiện lối sống lành mạnh, chung thủy một vợ một chồng. Đồng thời thực hiện quan hệ tình dục an toàn, không sử dụng chung các vật dụng cá nhân có thể là tác nhân lây bệnh như dao cạo dâu, bàn chải đánh răng..., không tiêm chích sử dụng chung bơm kim tiêm.

Đối với trường hợp nghi nhiễm HIV hoặc đã nhiễm HIV, cần phải thăm khám, điều trị theo tư vấn của bác sĩ chuyên khoa.

Thúy Quỳnh