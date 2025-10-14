Cay đắng khi chứng kiến bạn gái vào nhà nghỉ với người khác

Tôi lặng lẽ bám theo thì thấy họ ghé siêu thị nhỏ mua ít đồ rồi ra và đi thẳng tới một nhà nghỉ trong ngõ vắng.

Tôi 28 tuổi, làm trong ngành xây dựng. Cách đây gần hai năm, tôi quen bạn gái qua một người bạn chung. Lúc đó, tôi thật sự ấn tượng với cô ấy từ nói chuyện nhẹ nhàng, biết quan tâm, có công việc ổn định. Cô ấy không quá xinh nhưng rất duyên, đặc biệt là tạo cho người đối diện cảm giác muốn che chở. Sau vài tháng tìm hiểu, chúng tôi chính thức yêu nhau. Tình yêu của tôi dành cho bạn gái khá nghiêm túc. Tôi đưa cô ấy về ra mắt gia đình, có ý định tiến xa. Mọi người đều quý cô ấy vì hiền và cư xử khéo. Tôi cũng tự nhủ, sau nhiều năm phấn đấu, đây có lẽ là người con gái mình nên gắn bó.

Nhưng gần đây, tôi bắt đầu thấy bạn gái khác khác, không phải thay đổi lớn, chỉ rất nhỏ thôi nhưng vì yêu nên tôi hay để ý tới cô ấy và nhận ra, chẳng hạn bạn gái hay xem điện thoại khi đi ăn, hay mỉm cười khi đọc tin nhắn. Có lần, tôi vô tình thấy cô ấy lưu một số điện thoại trong danh bạ, chỉ để ký hiệu là "@". Linh cảm khiến tôi tò mò và ghi lại số ấy. Sau đó, tôi thử tra trên Zalo, thấy ra một người đàn ông, nhìn ảnh đại diện, có lẽ hơn tôi vài tuổi.

Tôi vẫn cố bình tĩnh, không muốn ghen tuông mù quáng. Nhưng rồi, trong một lần đi chơi phải về sớm vì bạn gái có việc gấp, cô ấy quên điện thoại trong xe, có tin nhắn đến: "Nhớ em quá, anh tới đón luôn được không?". Tôi đọc mà tim lạnh đi. Bạn gái nói dối tôi hôm đó về nhà có việc gia đình. Tôi im lặng, giả vờ như không biết, để xem cô ấy giấu đến đâu. Tôi quay xe lại để trả điện thoại cho cô ấy rồi tạm biệt về. Nhưng tôi không về ngay mà đứng ở một góc cách nhà bạn gái một đoạn và chờ.

Khoảng 30 phút sau, tôi thấy một người đàn ông lái xe tới, bạn gái chạy ra và lên xe người đó luôn, hành động như đã quen thuộc lâu rồi. Tôi lặng lẽ bám theo thì thấy họ ghé siêu thị nhỏ mua ít đồ rồi ra và đi thẳng tới một nhà nghỉ trong ngõ vắng, nơi mà nếu tôi không theo dõi chắc chắn sẽ không bao giờ đi tới. Tôi thử gọi bạn gái thì không thấy nghe máy, gọi thêm lần nữa thì tắt máy. Tôi cay đắng vô cùng. Lúc đó tôi không còn đủ tỉnh táo để chụp ảnh làm bằng chứng. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định quay xe về nhà chứ không vào bắt tại trận hoặc chờ họ xong việc đi ra để làm um lên. Tôi không muốn làm việc mất mặt đó.

Ngày hôm sau, bạn gái gọi lại cho tôi nói rằng hôm qua mệt nên ngủ sớm, không để ý điện thoại hết pin. Mọi lời giải thích quá hợp lý. Từ hôm tới giờ đã một tuần trôi qua, tôi viện lý do tăng ca để không gặp cô ấy, cũng không chủ động liên lạc trước nữa. Đầu óc tôi mông lung, chẳng biết nên đối diện thế nào. Cứ nghĩ tới việc bị lừa dối, tôi cay đắng vô cùng vì đã tin tưởng bạn gái quá. Nhưng nghĩ tới chia tay, tôi lại thấy đau lòng. Thấy tôi dạo này không quan tâm như trước, bạn gái cũng chủ động hỏi han, qua nhà tôi nhưng sau đó tỏ vẻ giận hờn. Tôi phải làm sao đây? Mong mọi người ở ngoài sáng suốt, cho tôi xin lời khuyên.

