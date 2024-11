Bị người thuê nhà chiếm đoạt hơn một tỷ đồng

Quảng NinhChủ nhà đưa hơn một tỷ đồng cho người thuê Vũ Thị Thủy, 43 tuổi, để xây dựng thêm tầng, mua thêm đất xung quanh nhưng bị chiếm đoạt.

Ngày 8/11, bà Thủy, ngụ Hà Nội, bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Bị can được tại ngoại hầu tra do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Vũ Thị Thủy khai nhận hành vi lừa đảo với cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Thủy bị người phụ nữ ngụ tỉnh Hải Dương, có nhà ở phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tố cáo chiếm đoạt hơn một tỷ đồng trong thời gian thuê nhà.

Tại cơ quan công an, Thủy thừa nhận, khi sinh con thứ 3 không có công ăn việc làm nên sống thiếu thốn. Thấy căn nhà mình thuê có nhiều chỗ hư hỏng cần sửa chữa, và chủ nhà (đang ở Hải Dương) có mâu thuẫn với hàng xóm, nên nảy sinh ý định lừa đảo.

Thủy nhiều gọi điện cho chủ nhà, nói gửi tiền để mình sửa chữa, xây dựng thêm tầng và mua thêm đất xung quanh, nhằm giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, Thủy đã sử dụng hơn một tỷ đồng chủ nhà đưa để chi tiêu cá nhân.

Lê Tân