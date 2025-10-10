Bị ngã gãy xương khi chụp ảnh đám cưới, phù dâu kiện cô dâu

Trung QuốcĐến làm phù dâu cho đám cưới bạn thân, cô Tần đứng trên ghế sofa tạo dáng chụp ảnh, bất ngờ ghế trượt về phía trước khiến cả cô dâu và phù dâu ngã ngửa.

Ngày 1/10/2022, cô gái họ Hoàng ở tỉnh Thiểm Tây tổ chức đám cưới tại một khách sạn và mời bạn thân họ Tần làm phù dâu. Hôm đó, khi cô dâu và hai phù dâu đứng trên ghế sofa để chụp ảnh, chiếc ghế bất ngờ trượt về phía trước, khiến cả ba ngã ngửa ra sau. Tần được chẩn đoán gãy xương trụ và xương quay tay phải, phải nhập viện nhiều lần.

Đến năm 2025, sau khi không đạt được thỏa thuận bồi thường, Tần kiện Hoàng và khách sạn tổ chức tiệc cưới, yêu cầu bồi thường thiệt hại hơn 128.000 nhân dân tệ (khoảng 470 triệu đồng).

Ngày 8/10, TAND quận Vị Ương, thành phố Tây An ra phán quyết sơ thẩm về vụ kiện.

Theo hồ sơ tòa án, vào khoảng 6h30 ngày 1/10/2022, Hoàng và hai phù dâu có mặt tại phòng 2818 của khách sạn tổ chức tiệc cưới. Cả Tần và Hoàng đều khai rằng nhiếp ảnh gia đã yêu cầu cô dâu và hai phù dâu đứng trên ghế sofa để chụp ảnh. Ghế sofa trượt về phía trước, khiến cả ba ngã ngửa ra sau, bị thương ở nhiều mức độ khác nhau.

Bệnh viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình ở Tây An chẩn đoán Tần bị gãy xương trụ và xương quay bên phải (xương trụ bị vỡ vụn). Hồ sơ bệnh án ngày 12/10/2022 ghi rõ người bệnh từ chối điều trị nội trú, được điều chỉnh nắn xương bằng tay, cố định bằng nẹp thạch cao.

Ngày 1/2/2023, Tần đến Trung tâm Y tế Quốc tế Tây An để tái khám và phải nhập viện ba lần, tổng cộng 65 ngày. Ngày 26/4/2023, cô được xuất viện với chẩn đoán: rối loạn vận động tay phải; rối loạn cảm giác tay phải; teo cơ cẳng tay phải; gãy xương trụ và xương quay phải sau phẫu thuật; tổn thương dây thần kinh quay, dây thần kinh trụ và dây thần kinh giữa của cẳng tay phải.

Trong quá trình tố tụng, tòa án đã thông báo cho Sở Bảo hiểm Y tế thành phố Tây An tham gia vụ kiện. Sau đó, Tần hoàn trả 37.612,23 nhân dân tệ vào tài khoản bảo hiểm y tế thông qua Trung tâm Y tế Quốc tế Tây An vào ngày 10/6/2025.

Trong quá trình xét xử, phía khách sạn nộp cho tòa án một đoạn video quay phòng 2818 để chứng minh cơ sở vật chất của khách sạn. Video cho thấy đây là phòng suite, ghế sofa bên trong và bên ngoài đều có chân mỏng và không có bánh xe.

Theo tòa án, Hoàng mời Tần làm phù dâu tham dự đám cưới, Tần không nhận khoản thù lao nào. Hai cô gái chụp ảnh trên ghế sofa của khách sạn, dẫn đến bị ngã và bị thương. Là người nhận được lợi ích, Hoàng phải chịu trách nhiệm dân sự tương ứng.

Là người trưởng thành có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, Tần đáng lẽ phải nhận thức được những rủi ro về an toàn khi đứng trên ghế sofa để chụp ảnh, cô cũng không thực hiện các biện pháp phòng ngừa, nên phải chịu một phần trách nhiệm. Hơn nữa, hồ sơ của Tần tại bệnh viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình ban đầu cho thấy cô đã từ chối nhập viện nên có một phần lỗi trong việc chậm trễ điều trị. Dựa trên các tình tiết của vụ án và mức độ lỗi của hai bên, tòa án xác định rằng Tần phải chịu 70% trách nhiệm.

Về trách nhiệm của khách sạn, Tần, Hoàng và một phù dâu khác đứng trên ghế sofa để chụp ảnh, hành vi này rõ ràng là không phù hợp. Tần cũng không đệ trình được chứng cứ nào chứng minh thương tích của cô là do vật dụng trong phòng khách sạn gây cản trở như đã nêu trong đơn khiếu nại. Hơn nữa, sự việc xảy ra vào khoảng 6h30, thường không phải là thời gian dọn phòng nên không thể chứng minh sàn nhà trơn trượt là do nhân viên dọn dẹp. Do đó, tòa án không chấp nhận đơn kiện đòi khách sạn bồi thường của Tần.

Tòa án nhận định Tần chịu thiệt hại 84.200 nhân dân tệ (khoảng 310 triệu đồng), phán quyết Hoàng phải bồi thường cho Tần 30% thiệt hại, tổng cộng là 25.214 nhân dân tệ (khoảng 93 triệu đồng), bao gồm chi phí y tế, thu nhập bị mất trong thời gian điều trị, trợ cấp ăn uống tại bệnh viện, chi phí dinh dưỡng và điều dưỡng.

