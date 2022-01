Bị New Zealand cấm cửa, thai phụ được Taliban cho tị nạn

Nữ phóng viên Bellis không được New Zealand cho nhập cảnh vì quy định chống dịch, nhưng Taliban đồng ý để cô ở lại và sinh con tại Afghanistan.

Charlotte Bellis, nhà báo người New Zealand, từng làm việc tại chi nhánh Afghanistan của hãng thông tấn Al Jazeera cùng bạn trai là nam đồng nghiệp Jim Huylebroek. Bellis không biết mình đã mang thai với bạn trai cho tới khi trở về trụ sở của hãng thông tấn Al Jazeera ở Doha, Qatar.

Tuy nhiên, mang thai khi chưa kết hôn là bất hợp pháp ở Qatar, do đó Bellis giữ kín chuyện này khi cô chuẩn bị trở về quê nhà New Zealand để sinh con, nữ phóng viên nói trên kênh Radio New Zealand ngày 30/1.

Tuy nhiên, giới chức New Zealand thông báo Bellis không đủ điều kiện được nhập cảnh theo các biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt tại biên giới của nước này. Chỉ còn thị thực tại Afghanistan, Bellis quyết định gọi điện cho các lãnh đạo cao cấp của Taliban và được họ đồng ý cho cô tị nạn, sinh con tại Afghanistan.

Charlotte Bellis (áo xanh, bên trái) và các thành viên Taliban tại thủ đô Kabul, Afghanistan tháng 9/2021. Ảnh: Instagram/ charlottebellis.

"Chúng tôi rất vui, cô có thể đến và sẽ không gặp vấn đề gì. Đừng lo lắng, mọi thứ sẽ ổn thôi", Bellis thuật lại lời một lãnh đạo Taliban nói với mình.

"Trong lúc tôi cần, New Zealand nói rằng tôi không được chào đón. Lúc Taliban cung cấp cho tôi, một phụ nữ mang thai chưa kết hôn, nơi trú ẩn an toàn, tôi biết rằng mọi thứ đảo lộn hết rồi", nữ phóng viên nói.

Sau khi công bố hoàn cảnh của mình và mời được luật sư, Bellis cho hay các quan chức New Zealand đã liên lạc và thông báo họ đang xem xét lại quyết định từ chối đơn xin nhập cảnh của cô.

Bộ trưởng Giáo dục New Zealand Chris Hipkins, phụ trách tổ công tác chống Covid-19 của chính phủ, cho biết đã yêu cầu cấp dưới kiểm tra liệu quy trình xử lý đơn nhập cảnh của Bellis có được thực hiện đúng đắn hay không.

New Zealand là một trong số ít quốc gia tiếp tục duy trì các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ để ngăn Covid-19 lây lan. Nước này đã lùi thời hạn tái mở cửa biên giới đến cuối tháng 2 để đề phòng biến chủng Omicron.

Nguyễn Tiến (Theo AFP)