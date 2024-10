Bị 'ném đá' vì để con 15 tuổi tự đi du lịch châu Âu

Khi thông tin về cậu con trai 15 tuổi của MC người Anh Kirstie Allsopp tự đi châu Âu du lịch mà không cùng bố mẹ được tiết lộ, làn sóng chỉ trích cô lan rộng khắp nước.

Cuối tháng 8, MC dẫn chương trình truyền hình người Anh Kristie Allsopp bất ngờ bị dư luận chỉ trích khi khoe về chuyến du lịch châu Âu của cậu con trai 15 tuổi mà không có người lớn đi cùng.

Oscar, con trai Kriste, đã đi tàu hỏa liên tuyến, ghé thăm Paris, Brussels, Amsterdam, Berlin, Barcelona và Madrid trong 3 tuần. Đi cùng cậu là người bạn 16 tuổi. Kristie ủng hộ chuyến đi chơi xa của con trai cùng tuyên bố: "Nếu chúng ta sợ thì con cái chúng ta cũng sẽ sợ, nếu chúng ta buông tay, chúng sẽ bay".

Bài đăng khoe con của nữ MC Anh trên X có hai triệu lượt xem cùng hàng trăm bình luận trái chiều. Nhiều người chỉ trích Kriste đã để con đi du lịch mà không có bố hoặc mẹ đi cùng, dẫn đến thiếu an toàn. Cuộc tranh cãi thậm chí trở thành tiêu đề trên nhiều tờ báo Anh và thu hút sự chú ý của các dịch vụ xã hội.

MC nổi tiếng người Anh Kristie Allsopp. Ảnh: Wigwam property news

Nhiều người cho rằng 15 tuổi vẫn là quá nhỏ để đi chơi xa mà không có bố mẹ đi cùng. Số khác cho rằng không nên giới hạn độ tuổi được phép tự đi du lịch mà nên xem xét các yếu tố như sự trưởng thành, kinh nghiệm, luật pháp của quốc gia khởi hành và nơi đến.

Carolyn Pearson, CEO Maiden Voyage, công ty chuyên dịch vụ hỗ trợ khách đi du lịch an toàn, cho biết từng gặp nhiều người trên 50 tuổi không có khả năng tự đi du lịch. Do vậy, tuổi tác không phải vấn đề. Nhưng với tư cách là người sáng lập một công ty tư vấn, Pearson cho biết sự an toàn phải là mối quan tâm chính của các bậc cha mẹ trong việc quyết định cho con đi du lịch một mình hay không.

Về mặt pháp lý, chuyến phiêu lưu châu Âu của du khách 15 tuổi "dường như không vi phạm bất kỳ luật nào", theo CNN. Oscar cùng bạn đã đến các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) bằng Interrail Pass, vé tàu hỏa cho phép đi lại không giới hạn trong mạng lưới đường sắt tại hơn 30 quốc gia châu Âu. Phương thức này phổ biến với những người trẻ tuổi muốn đến thăm nhiều điểm tại châu Âu trước khi vào đại học.

Người phát ngôn của Interrail xác nhận trẻ vị thành niên có thể mua vé và khuyên khách nên kiểm tra điều kiện sử dụng, các yêu cầu cụ thể của quốc gia xuất và nhập cảnh. Chuyên gia về du lịch tàu hỏa, Mark Smith, chỉ ra trong nhiều trường hợp không có bất kỳ quy tắc chính thức nào giới hạn độ tuổi của hành khách đi tàu.

Website của EU cho biết một số quốc gia có thể yêu cầu trẻ vị thành niên phải có thư đồng ý từ phụ huynh nhưng cũng nói rõ "không có quy định nào của EU về vấn đề này". Theo Eurostar, đơn vị điều hành các chuyến tàu cao tốc khu vực Tây Âu, trẻ từ 12 đến 15 được phép đi đến một số điểm nhất định nhưng phải có thư đồng ý và chỉ đi trên những chuyến tàu khởi hành từ 6h đến 17h hàng ngày.

Con trai của Kriste, Oscar, du lịch châu Âu bằng vé Interrail. Ảnh: Youth for europe

Đơn vị điều hành tàu hỏa Amtrak Mỹ cho biết trẻ em 13-15 tuổi được phép đi tàu mà không cần người lớn đi cùng. Tuy nhiên, người lớn phải có mặt trước giờ khởi hành và ký vào mẫu đơn đồng ý. Nhân viên nhà ga cũng sẽ hỏi khách nhỏ tuổi để xác định trẻ đi một mình hay không.

Hầu hết cơ sở lưu trú có yêu cầu với trẻ vị thành niên không có người đi kèm. Nhân viên của Hostelling International, mạng lưới nhà trọ dành cho thanh thiếu niên lớn nhất thế giới, xác nhận khách dưới 18 tuổi xuất trình đơn đồng ý của cha mẹ có thể lưu trú tại các cơ sở của họ. Các cơ sở lưu trú ở từng quốc gia sẽ có quy tắc khác nhau. Các nhà trọ ở Hà Lan yêu cầu độ tuổi tối thiểu nhận khách là từ 16 tuổi (không kèm người lớn). Khách 16-17 tuổi phải thuê phòng riêng, không được ở phòng cộng đồng.

Nhiều chuỗi khách sạn lớn quy định độ tuổi tối thiểu với khách. Với Hyatt, độ tuổi tối thiểu không có cha mẹ đi kèm là 21 tuổi, tùy từng cơ sở. Hilton không có quy định cố định nhưng khuyến cáo khách nên kiểm tra cụ thể tại từng cơ sở lưu trú. IHG Hotels & Resorts cũng có khuyến cáo tương tự.

Bên cạnh đó, nhiều người khuyến khích các bậc cha mẹ cho trẻ tự khám phá thế giới. Cole Ribonson, nhà làm phim tài liệu sống tại Manchester, Anh, từng có chuyến du lịch một mình đến Barcelona, Tây Ban Nha năm 16 tuổi. Cole gọi đó là quyết định vô cùng quan trọng của cuộc đời, chuyến đi đã truyền cảm hứng cho anh để theo đuổi sự nghiệp đi khắp thế giới sau này. Anh cho biết đi du lịch sẽ khiến bạn đối mặt nhiều tình huống khó khăn phát sinh. Với những người trẻ tuổi, việc đối mặt và vượt qua những thách thức đó "rất có lợi cho sự phát triển" của họ.

Bên cạnh đó nhiều chuyên gia cho rằng chỉ độ tuổi thiếu niên được phép đi du lịch không có người lớn đi cùng không đồng nghĩa với việc mọi người đều nên làm vậy.

Nhà nghiên cứu giáo dục sống tại California, Mỹ, Jenny Rankin cho rằng 18 là độ tuổi phù hợp cho chuyến đi dài mà không cần giám sát của phụ huynh và 15 tuổi là "quá nhỏ". Jenny chỉ ra ở độ tuổi thanh thiếu niên, chức năng não bộ vẫn đang phát triển. Vỏ não trước trán, khu vực ảnh hưởng đến khả năng điều tiết cảm xúc và đưa ra quyết định hành động, chậm phát triển hơn các chức năng não khác trong những năm thiếu niên. Điều này có thể không tốt khi trẻ phải đối mặt với các tình huống phát sinh trong môi trường xa lạ như có nên đi theo một chàng trai hấp dẫn vào trong con hẻm tối hay chạy qua đường ray xe lửa đi đang bắt tàu hay không.

Với những phụ huynh dự định cho con đi du lịch một mình, Michelle Couch-Friedman, CEO một tổ chức phi lợi nhuận bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, khuyên không nên sử dụng các trang web của bên thứ ba để đặt vé máy bay. Điều này khiến việc hoãn, hủy chuyến và các quá trình khác trở nên khó khăn hơn đối với các du khách trẻ tuổi. Đặt vé trực tiếp đảm bảo du khách được kết nối hoàn toàn với hãng vận chuyển trong suốt chuyến đi và có thể kiểm soát được tình hình.

Couch-Friedman khuyến khích khách kiểm tra chính sách của hãng hàng không về trẻ vị thành niên không có người đi kèm trước, tránh những tình huống căng thẳng như bị từ chối lên máy bay.

Du khách muốn đi du lịch vòng quanh thế giới hay bất kỳ đâu cũng cần mang theo thư đồng ý từ cha mẹ, hộ chiếu và visa hợp lệ cũng như mua bảo hiểm du lịch để bảo vệ bản thân.

Pearson, chuyên gia về an toàn du lịch, khuyến cáo mọi du khách, đặc biệt là phụ nữ trẻ và du khách LGBTQ nên tham gia khóa học tự vệ trước chuyến đi. Pearson cũng cảnh báo du khách không nên chia sẻ ảnh hoặc thông tin trên mạng, tránh các thông tin cá nhân bị lộ và kẻ xấu làm hại.

"Hãy lắng nghe trực giác của mình, nếu có điều gì đó không ổn nghĩa là không ổn thực sự", Pearson nói.

Anh Minh (Theo CNN)