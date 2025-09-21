Bí mật về vùng biển đêm ma thuật ở Maldives

Một vùng biển "ma thuật" lấp lánh trong đêm đã trở thành điểm tham quan hàng đầu của Maldives, dù thực tế không ai chỉ được chính xác nó nằm ở đâu.

Trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích khi đến Maldives là đến vùng biển phát sáng huyền ảo vào ban đêm - điều họ thường thấy qua các bức ảnh trên mạng. Được gọi là "Biển Sao", khung cảnh kỳ diệu này là những vệt sáng lấp lánh như dải ngân hà trên mặt nước, mê hoặc du khách. Nhưng điều gây thắc mắc là không ai có thể chỉ chính xác vùng biển này nằm ở đâu.

Thực chất, hiện tượng ấy được tạo ra bởi những sinh vật phù du phát sáng (bioluminescent plankton) trôi nổi ở vùng nước nông. Một số loại phù du phát sáng khi bị tác động bởi chuyển động hoặc mối đe dọa từ kẻ săn mồi, tạo nên màn trình diễn ánh sáng tự nhiên ngoạn mục.

Biển đêm phát sáng trên đảo Vaadhoo. Ảnh: The lovers passport

"Khi mọi người nói muốn ngắm Biển Sao ở Maldives, thực ra họ đang tìm một phản ứng hóa học - phù du phát sáng", Lauren Arthur, nhà sinh vật biển kiêm MC các chương trình về đời sống hoang dã, giải thích trên BBC.

Cô giải thích thêm hiện tượng này có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, không chỉ tại Maldives. "Không có một địa điểm cố định nào để ngắm phù du phát sáng. Chúng có thể được tìm thấy ở bất kỳ nơi nào có phù du, thậm chí ở cả Anh", cô nói thêm.

Dù vậy, du khách có thể tăng cơ hội chiêm ngưỡng bằng một số cách. Lauren cho biết lặn biển ban đêm khi vùng nước dày đặc phù du là lựa chọn lý tưởng. "Cách tốt nhất để ngắm chúng là xuống nước khi phù du tập trung dày đặc và đi lặn ban đêm. Đây là một trong những trải nghiệm thú vị nhất mà bạn có thể có".

Du khách được khuyên không nên sử dụng quá nhiều ánh sáng từ đèn pin. Một khi xuống nước, hãy di chuyển để khuấy động dòng nước, từ đó kích thích phù du phát sáng.

Lauren cũng gợi ý thời gian lý tưởng để đến Maldives là từ tháng 4 đến tháng 10, giai đoạn gió mùa tây nam. Khi đó, phù du theo dòng hải lưu di chuyển thành từng đàn lớn về phía đông bắc của đất nước.

Đảo Vaadhoo là địa điểm nổi tiếng với du khách muốn tận mắt chiêm ngưỡng "Biển Sao". Hòn đảo nhỏ này thu hút nhiều chuyến đi trong ngày, đặc biệt để ngắm hiện tượng thiên nhiên độc đáo.

Điều kiện biển lặng và ban đêm được xem là lý tưởng nhất để có cơ hội chứng kiến, song du khách cũng cần lưu ý rằng "Biển Sao" không phải cảnh tượng thường trực và không phải lúc nào cũng xuất hiện.

Biển đêm ma thuật ở Maldives không tồn tại cố định ở một nơi. Ảnh: ar.inspiredpencil

Maldives là quốc đảo nằm ở Ấn Độ Dương, trải dài ngang qua xích đạo với gần 1.200 đảo nhưng dân chỉ sinh sống trên 200 đảo. Diện tích gồm gần 90.000 km2 nhưng chỉ có 298 km2 là đất liền. Các đảo được chia thành hai dãy, hợp thành 26 vòng san hô (atoll). Một số đảo được phát triển thành khu nghỉ dưỡng, số khác dùng cho công nghiệp và nông nghiệp.

Anh Minh (Theo DM, Visit Maldives)