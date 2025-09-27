Bí mật trong hộp quà cưới tình cũ chồng gửi chúng tôi.

Cô ấy cho rằng do chồng tôi nên mới mang thai và phải bỏ đứa bé; hộp quà cô ấy gửi trước đây liên quan đến chuyện mang thai này.

Tôi và chồng lấy nhau sau hơn hai năm quen và yêu. Chúng tôi thống nhất tôn trọng quá khứ của nhau để xây dựng hạnh phúc. Tôi biết trước đấy anh có tình yêu sâu sắc với người ít hơn tôi một tuổi. Tuy nhiên ra trường anh chưa xin được việc nên nhà cô gái không đồng ý cho lấy. Anh là giáo viên. Sau đó cô ấy đi lấy chồng. Tôi và anh quen nhau hai năm sau đó và cưới. Sau ngày cưới, chồng tôi nhận được quà cô ấy gửi. Tôi hỏi, anh bảo cô ấy trả lại đồ hồi hai người yêu nhau. Tôi cũng không để ý nhiều.

Sau một thời gian tôi nhận được tin nhắn của chồng cô ấy nhắn cho chồng tôi, có ý so sánh tôi và cô ấy, nói chồng tôi may vì lấy được vợ cũng trẻ trung như người cũ. Tôi không hiểu anh ta có ý gì. Tôi có nói với chồng, anh kêu không cần để ý làm gì. Sau đó chồng cô ấy tìm được Facebook của tôi, nhắn tin hỏi tôi đã hiểu hết người tôi lấy làm chồng chưa. Tôi hỏi anh ta có ý gì, anh ta không trả lời.

Lần này tôi không im lặng nữa mà nhắn tin cho cô ấy, nói chồng đừng nhắn lung tung cho vợ chồng tôi nữa. Cô ấy không tin, kêu tôi dựng chuyện về chồng mình. Tôi phải chụp lại tin nhắn, cô ấy bảo có gì đâu mà nhảy dựng lên. Tôi bực mình vì đây là lần thứ ba vợ chồng cô ấy làm phiền tôi. Tôi bảo tôi không nhảy dựng, chỉ muốn nói với chồng cô ấy đừng nên làm vậy. Cô ấy kêu do chồng cô ấy ghen với chồng tôi chuyện họ trước đây nên mới vậy. Tôi nói chuyện này với chồng, anh kêu bỏ qua đi.

Tôi im lặng, cô ấy lại nhắn cho chồng tôi, kêu tôi làm phiền cô ấy, trong khi hoàn toàn ngược lại. Lần này tôi bực vô cùng. Tôi nhắn tin hỏi cô ấy tại sao làm vậy. Lúc này cô ấy bảo, chồng cô ấy kêu không nhắn tin cho chúng tôi mà bị hack nick. Tôi không thể hiểu nổi. Rồi cô ấy kêu sẽ có lúc nói cho tôi biết một số chuyện, xem tôi có đủ sức chịu đựng không. Tôi hỏi chồng, anh kêu có những chuyện không nên biết nếu nó làm ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại.

Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi nhận được tin nhắn, cô ấy kể trước đây chồng tôi và cô ấy từng có con. Cô ấy cho rằng do chồng tôi nên cô ấy mới mang thai và phải bỏ đứa bé. Hộp quà cô ấy gửi trước đây liên quan đến chuyện mang thai này. Chồng cô ấy ghen nên mới nhắn tin chọc tức tôi. Cô ấy kêu tôi nên an phận làm kiếp vợ lẽ mà sống, không hiểu sao người phụ nữ đó lại nói vậy trong khi chưa từng kết hôn với chồng tôi.

Tôi buồn không phải vì lời lẽ bất lịch sự của cô ấy mà vì chồng cố tình giấu chuyện này. Tôi giận chồng kinh khủng. Tối đó tôi nói chuyện với anh, trách móc anh đủ điều. Anh xin lỗi và mong tôi tha thứ vì nghĩ không nên nói mấy chuyện này. Tôi giận anh cả tuần nay dù anh hết sức làm lành.

Tôi nên làm gì với người cũ của chồng và chồng? Tôi phải thừa nhận chồng rất mực yêu thương tôi. Anh san sẻ mọi việc với tôi và đối tốt với gia đình vợ. Bạn bè và đồng nghiệp đều rất quý mến anh. Theo các bạn tôi có nên bỏ qua cho chồng để tiếp tục sống hạnh phúc như trước? Rất mong chia sẻ của các bạn.

Hồng Hạnh