Bí mật rợn người trong sân nhà của 'góa phụ đen' có 5 chồng

MỹHai người chồng lần lượt mất tích bí ẩn nhưng Betty Lou Beets chỉ chăm chăm thu gom tài sản, cho đến khi lỡ lời trong cơn say.

Ngày 6/8/1983, Betty Lou Beets trình báo với nhà chức trách rằng chồng bà - Jimmy Don Beets, mất tích sau khi đi câu cá gần hồ Cedar Creek, bang Texas.

Sáu ngày sau, thuyền của Jimmy trôi dạt vào gần bến tàu, nhưng không thấy người đâu. Chỉ có những viên thuốc nitroglycerin Jimmy mang theo để điều trị đau thắt ngực nằm rải rác trên thuyền. Tin rằng Jimmy đã rơi xuống nước chết đuối, cảnh sát dành ba tuần để tìm kiếm thi thể ông trên hồ nhưng không có kết quả.

Vài tuần sau, Betty nhờ luật sư hỗ trợ theo đuổi quyền lợi bảo hiểm, lương hưu và trợ cấp tử vong của Jimmy.

Quá khứ hôn nhân sóng gió

Jimmy là chồng thứ năm của Betty, kết hôn năm 1982, khi Betty đã có 6 con. Cặp đôi được nhận xét yêu nhau nồng nhiệt, lúc nào cũng dính như sam. Nhưng các điều tra viên phát hiện Jimmy không phải người đàn ông duy nhất biến mất không dấu vết sau khi kết hôn với Betty.

Người chồng thứ tư Doyle Wayne Baker kết hôn với Betty hai lần, lần đầu vào năm 1979 và lần thứ hai vào một năm sau khi họ ly hôn. Khi Doyle biến mất vào năm 1981, Betty kể với bạn bè và hàng xóm rằng hai vợ chồng cãi nhau, rồi Doyle bỏ đi, để lại chiếc xe tải.

Sau khi cạn kiệt manh mối về tung tích Jimmy Don Beets, đến tháng 6/1985, cảnh sát bất ngờ có bước ngoặt quan trọng. Một người đàn ông từng có quan hệ tình ái với Betty kể lại cho nhà chức trách những gì bà ta đã nói sau một đêm say xỉn, rằng: "Người đàn ông cuối cùng mà tôi ngủ cùng, tôi đã giết và chôn ông ta ở sân trước nhà".

Các điều tra viên liên hệ với những người con đã trưởng thành của Betty để xác nhận thông tin. Con gái bà ta - Phyllis, nói biết mẹ mình đã giết Jimmy và em gái cô là Shirley đã giúp phi tang thi thể.

Hai thi thể dưới sân

Lúc này, điều tra viên nhận được trình báo về một vụ xung đột liên quan đến con trai út và bạn trai hiện tại của Bett - Ray - tội phạm đã bị kết án và đang hưởng án treo. Sau cuộc cãi vã, thiếu niên lấy súng trong nhà bắn thủng lốp xe của Ray. Nhà chức trách đã thu giữ vài khẩu súng, trong đó có một khẩu súng lục cỡ nòng .38 đặc biệt.

Khám xét khu đất nhà Betty, cảnh sát tìm thấy hai thi thể, xác định danh tính là Jimmy và Doyle thông qua hồ sơ nha khoa. Jimmy được chôn sâu dưới cái giếng trang trí ngoài trời, hiện đã được lấp đất, còn Doyle được chôn dưới nhà kho.

Những viên đạn tìm thấy trong thi thể hai người đàn ông trùng khớp với khẩu súng lục cỡ nòng .38 được thu giữ tại nhà Betty trong vụ xung đột.

Thi thể Jimmy Don Beets được tìm thấy dưới cái giếng màu đỏ đã được lấp đất. Ảnh: Oxygen

Qua điều tra, cảnh sát xác định rằng con gái Shirley của Betty đã giúp chôn cất Doyle vào tháng 10/1981, còn con trai tên Robert giúp chôn cất Jimmy. Cả hai đều bị buộc tội vì vai trò của họ trong các tội ác này.

Cảnh sát cũng phát hiện Betty đã mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 10.000 USD cho Jimmy mà không có sự đồng ý của chồng, sau đó cố gắng thu tiền bồi thường bảo hiểm và bán tài sản chung bằng cách giả chữ ký của chồng.

Betty bị bắt ngày 8/6/1985, phải đối mặt với án tử hình trong vụ giết chồng thu hút nhiều sự chú ý của dư luận và được truyền thông đặt biệt danh "góa phụ đen".

Lời khai vạch trần tội lỗi

Phiên tòa xét xử Betty về tội giết Jimmy diễn ra vào ngày 11/7/1985. Shirley và Robert làm chứng cho bên công tố theo thỏa thuận nhận tội.

Robert khai rằng vào ngày 6/8/1983, Betty thông báo định giết Jimmy và bảo con rời khỏi nhà. Khi trở về sau hai giờ, anh ta phát hiện Jimmy đã chết với hai vết đạn. Anh ta giúp mẹ giấu xác trong giếng ở sân trước nhà. Trớ trêu thay, Betty đã nhờ Jimmy xây cái giếng đó vài ngày trước bằng cách thuyết phục ông rằng nó sẽ làm đẹp thêm cho khu đất của họ.

Sau khi vờ gọi điện cho cảnh sát trình báo mất tích, Betty bỏ một ít thuốc điều trị bệnh tim của Jimmy vào thuyền đánh cá. Hai mẹ con sau đó bỏ lại chiếc thuyền trên hồ.

Betty Lou Beets bị bắt năm 1985. Ảnh: TDOJ

Công tố viên cũng chỉ ra rằng Betty từng bắn hai phát đạn vào lưng chồng thứ hai tên Bill vào năm 1970, cố lái xe cán chết chồng thứ ba tên Ronnie vào năm 1978. Cả hai người đàn ông đều sống sót và làm chứng tại phiên tòa xét xử Betty.

Trước tòa, Betty bất ngờ buộc tội Robert giết Jimmy, song bồi thẩm đoàn không tin lời bà ta. Sau đó, Betty khai nhận giết Jimmy nhưng khẳng định mình là nạn nhân của bạo lực gia đình và hành động để tự vệ.

Ngày 11/10/1985, Betty bị kết tội giết Jimmy, động cơ là vì lợi ích tài chính. Bà ta phải nhận án tử hình. Dù bị buộc tội giết Doyle, Betty không bị xét xử tiếp.

Trong 15 năm tiếp theo, Betty cố gắng kháng cáo nhưng không thành công. Các nhà hoạt động chống bạo lực gia đình và các nhóm nhân quyền yêu cầu thống đốc tha mạng cho Betty vì bà ta được cho là đã bị bố và cả năm người chồng bạo hành, đồng thời không nhận được sự tư vấn pháp lý cần thiết trong phiên tòa. Các con gái cũng cầu xin cho Betty bằng cách mô tả trước hội đồng ân xá về một người phụ nữ đầy thương tích và bầm tím, khẳng định rằng bà ta bị chồng đánh đập dã man.

Bất chấp những nỗ lực, ngày 24/2/2000, Betty bị tiêm thuốc độc tại nhà tù Huntsville Unit, ở tuổi 62. Bà ta không yêu cầu bữa ăn cuối cùng, cũng không đưa ra lời tuyên bố cuối cùng.

Betty là người phụ nữ thứ hai ở bang Texas và thứ tư ở Mỹ bị hành quyết sau khi Tòa án Tối cao cho phép khôi phục án tử hình vào năm 1976.

Tuệ Anh (theo Oxygen, Justia, CBS)