Bí mật nghề đầu bếp riêng cho các ngôi sao Ngoại hạng Anh

AnhTừng đứng bếp ở nhà hàng ba sao Michelin, Jonny Marsh có cơ duyên trở thành đầu bếp riêng của hàng loạt cầu thủ nổi tiếng ở Ngoại hạng Anh.

Marsh trở thành đầu bếp cho các ngôi sao Ngoại hạng Anh từ lời giới thiệu của Kevin De Bruyne.

Marsh xuất thân từ Tyldesley, vùng ngoại ô Manchester, từng làm việc cho Raymond Blanc tại nhà hàng danh tiếng Le Manoir. 20 tuổi, anh cùng bạn bè mở một nhà hàng pop-up (kiểu nhà hàng tạm thời, hoạt động trong một khoảng thời gian có giới hạn), rồi rong ruổi trên những du thuyền Địa Trung Hải trong vai trò đầu bếp riêng. Khi trở lại Anh, Marsh gửi hàng trăm email tìm việc, nhưng chỉ có Man City phản hồi.

Một ngày, nhân viên của CLB thành Manchester gọi điện: "Một cầu thủ tên Kevin muốn có đầu bếp riêng dịp Giáng sinh".

Marsh hỏi lại: "Ai cơ?".

Khi bạn bè bảo đó là Kevin de Bruyne, anh mới biết mình sắp nấu ăn cho một trong những tiền vệ hay nhất thế giới.

Giữa lựa chọn làm việc tại nhà hàng Noma (Đan Mạch) - một trong những nhà hàng tốt nhất hành tinh, hoặc nấu Giáng sinh cho nhà De Bruyne, Marsh chọn tiền vệ khi đó còn khoác áo Man City. Quyết định đó mở ra sự nghiệp gắn liền với giới cầu thủ Ngoại hạng Anh.

Món mì carbonara củ cải đường của Kevin De Bruyne do Jonny Marsh chế biến.

Từ De Bruyne, Marsh dần trở thành cái tên quen thuộc của nhiều ngôi sao khác: Ilkay Gundogan, Kyle Walker, Luke Shaw, Jordan Pickford, John Terry, Leroy Sane hay Oleksandr Zinchenko. Anh thậm chí từng nấu tại nhà VĐV quần vợt người Anh Jamie Murray suốt 10 ngày diễn ra Wimbledon, và sau đó là cho Rasmus Hojlund cùng Curtis Jones.

"Công việc của tôi như vận hành một nhà hàng di động", Marsh nói. "Tôi đến đúng giờ, mang theo chảo, dụng cụ, nấu xong, dọn sạch và rời đi. Tôi không đến để tám chuyện hay làm bạn, họ cần ăn, tôi cần làm tốt phần của mình".

Món đầu tiên Marsh nấu cho De Bruyne là spaghetti carbonara ngâm củ dền. "Hôm đó Kevin có trận đấu nên tôi được chuyên gia dinh dưỡng của Man City khuyên dùng củ dền, thứ tốt cho hiệu suất thi đấu. Món mì có màu hồng, nhìn như kẹo cherry", Marsh nhớ lại.

Từ đó, anh hiểu khẩu vị riêng của từng ngôi sao: Curtis Jones mê pesto pasta và bánh pancake chuối, Hojlund thích bít tết, Kyle Walker nghiện socola đến mức yêu cầu làm bánh mỗi tuần. Hầu hết đều chuộng cà ri gà tikka và salad cá hồi.

Đêm trước ngày thi đấu, nhiều cầu thủ muốn ăn pudding gạo, còn khi lái xe đường dài, Marsh chuẩn bị sẵn bánh mì bagel kẹp cá hồi và phô mai.

Có nhiều thời điểm, Marsh phải xoay tua nấu cho bốn cầu thủ mỗi tối: Luke Shaw, Christian Eriksen, Vitalii Mykolenko và Ian Maatsen. "Christian ăn sớm vì có con nhỏ, Ian chỉ cách vài trăm mét nên tôi tiết kiệm được thời gian. Shaw ăn lúc 7h, còn Mykolenko thường muộn hơn, lịch trình hoàn hảo", anh kể.

Bí mật nghề đầu bếp riêng của sao Ngoại hạng Anh Jonny Marsh đăng video một ngày làm việc của đầu bếp Ngoại hạng Anh.

Marsh bén duyên với nghề bếp từ 14 tuổi, khi tự nguyện đến làm không công vào cuối tuần ở nhà hàng của đầu bếp người Pháp Raymond Blanc. Sau nhiều năm học hỏi, anh phát triển triết lý riêng: món ăn phải sạch, chuẩn, không thừa muối, bơ hay đường - bí quyết "sous vide" (nấu chân không) giúp thực phẩm giữ hương vị nguyên bản.

Huyền thoại bóng đá Anh John Terry là người đưa sự nghiệp của Marsh lên tầm cao mới. Sau khi xem video Marsh được BBC phỏng vấn, cựu thủ quân Chelsea mời đầu bếp trẻ về nấu riêng cho gia đình. "Terry cực kỳ cầu toàn. Anh ấy muốn mọi thứ cân đo, dán nhãn, đóng gói cẩn thận", Marsh kể. "Anh ấy nói: 'Chúng ta thuộc câu lạc bộ 1%, mọi chi tiết đều phải hoàn hảo'".

Sau những bài đăng của Terry trên mạng xã hội, lịch đặt của Marsh kín mít. Anh hiện có hơn 850.000 người theo dõi trên TikTok, nơi chia sẻ các video "Một ngày trong đời đầu bếp Ngoại hạng Anh".

Jonny Marsh trở thành người bạn thân thiết với cựu tiền vệ Man City, Ilkay Gundogan.

Và như mọi công việc với người nổi tiếng, mỗi cầu thủ có một tính cách ẩm thực riêng. Người kén ăn nhất, theo Marsh, là cựu tiền vệ Arsenal Aaron Ramsey. "Lúc đầu chỉ thịt, khoai nghiền, rau luộc. Mãi sau tôi mới được phép sáng tạo thêm, và đến cuối thì anh ấy tin tưởng hoàn toàn", anh nói.

Ngược lại, Ilkay Gundogan là thực khách dễ chịu nhất, chỉ kiêng ớt chuông và rau mùi, còn lại ăn mọi thứ.

Giữa Marsh và Gundogan sau đó còn hình thành tình bạn thật sự. "Tôi chưa bao giờ ăn cùng cầu thủ nào, trừ Ilkay", đầu bếp này kể. "Anh ấy mê bóng đá, suốt ngày chơi Football Manager".

Không chỉ ẩm thực, công việc của Marsh còn gắn liền với những giai thoại khó tin. Anh từng tham gia "thử thách McChicken Sandwich" cùng Gundogan - ai ăn được nhiều nhất trong một giờ sẽ thắng đôi giày Yeezy. Marsh ăn 10 cái, còn bạn của Gundogan ăn 11. Anh từng làm bánh sinh nhật "slagroomtaart" cho De Bruyne, trò chuyện hàng giờ về ẩm thực với Tyrone Mings, và phải cắt khẩu phần cho một cầu thủ giấu tên vì quá nghiện món gà nướng BBQ.

Jonny Marsh nấu ăn trong bữa tiệc sinh nhật của Paul Pogba.

Nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất vẫn là bữa tiệc sinh nhật Paul Pogba. "Anh ấy thuê nguyên một tầng khách sạn ở Manchester. Tôi đang dọn món chính thì một ban nhạc châu Phi khổng lồ ập vào, trống vang ầm ầm, tường rung như sắp sập", Marsh kể. "Pogba và vợ đứng lên ghế nhảy múa, tôi chỉ biết đứng nhìn, cười và nghĩ: 'Không ai tin nổi nếu tôi kể lại chuyện này'".

Kể lại câu chuyện đời mình, Marsh cảm thấy nó như một thực đơn phong phú: có vị ngọt của thành công, vị cay của thử thách và chút mặn mà của những kỷ niệm khó quên.

