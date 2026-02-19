Bí mật mối tình vụng trộm hơn 100 năm trước trong hộp giày cũ

Anh108 bức thư tình nằm quên trong văn phòng kế toán vừa hé lộ mối tình đầy sóng gió của nữ thừa kế dinh thự lộng lẫy bậc nhất thế kỷ trước.

Những lá thư tay ngả màu thời gian vừa được tổ chức English Heritage (Di sản Anh) công bố dịp Valentine, kể về chuyện tình trong bóng tối giữa Dora Smith và Noel Murray "Fred" Pearson.

Dora là con gái của Ngài Herbert Smith - ông trùm thảm trải sàn và là chủ nhân cuối cùng của Witley Court, một trong những dinh thự xa hoa nhất nước Anh thời Victoria. Trong khi đó, Noel chỉ là một sĩ quan không quân.

Họ gặp nhau vào những năm 1920, khi Dora đang mắc kẹt trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc với người chồng đầu tiên. Giữa những rào cản khắt khe của lễ giáo thượng lưu, cả hai chỉ có thể gửi gắm nỗi niềm qua những dòng chữ.

Trong thư, họ gọi nhau bằng những biệt danh riêng tư như "Snuffy Scruffy" hay "Little Baby Gazelle" (Linh dương bé nhỏ). Noel trở thành điểm tựa tinh thần, khao khát đưa người mình yêu thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt.

"Linh dương bé nhỏ tuyệt vời của anh, giá anh có thể ôm em, lái xe đưa em rời xa mọi âu lo để đến một tổ ấm nhỏ - nơi không có phiền muộn, nơi mọi thứ chỉ là một giấc mơ dài tuyệt đẹp", trích một bức thư Noel gửi Dora.

Những lá thư được tìm thấy sau 100 năm. Ảnh: English Heritage

Điều kỳ diệu là sự tồn tại của những kỷ vật này. Năm 1937, một trận hỏa hoạn kinh hoàng đã thiêu rụi Witley Court, biến dinh thự lộng lẫy thành đống đổ nát. Nhưng 108 lá thư này đã "sống sót".

Chúng không nằm trong dinh thự mà được tìm thấy vào những năm 1960, trong một chiếc hộp giày cũ tại kho lưu trữ của một công ty kế toán địa phương. Suốt nhiều thập kỷ, một nhân viên tên Elizabeth Jones đã lặng lẽ cất giữ chúng trước khi trao lại cho cơ quan chức năng. Đến nay, lý do vì sao những bức thư riêng tư này lại nằm ở văn phòng kế toán vẫn là một ẩn số.

Theo hồ sơ lưu trữ, cái kết của chuyện tình này có hậu nhưng đầy chông gai. Sau nhiều năm lén lút, Dora quyết định ly hôn - một hành động gây chấn động xã hội bấy giờ. Năm 1929, bà chính thức kết hôn với Noel, khép lại những ngày tháng yêu đương trong sợ hãi.

"Họ thực sự lo lắng và muốn giúp nhau quên đi những muộn phiền. Giữa bối cảnh đầy rẫy khó khăn, tình cảm chân thành của họ là điều gây xúc động mạnh", Matty Cambridge, trợ lý bảo tàng tại English Heritage chia sẻ.

Tuy nhiên, cuộc sống của cặp đôi sau đám cưới năm 1929 hiện vẫn là một "khoảng trắng" lịch sử. Dinh thự Witley Court giờ chỉ còn là tàn tích với đài phun nước được khôi phục, nhưng nhờ những lá thư này, nó có thêm một linh hồn mới - nơi chứng kiến một tình yêu vượt qua mọi định kiến để tìm thấy tự do.

Nhật Minh (Theo Independent, Worcester News)