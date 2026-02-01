Bí mật che giấu gần 20 năm trong vụ phi tang xác ở nhà hoang

MỹSau khi thi thể khỏa thân của Courtney Coco được tìm thấy, cảnh sát mất nhiều năm mới tìm ra nghi phạm là hôn phu của chị gái nạn nhân.

Tối 1/10/2004, Courtney Coco, 19 tuổi, lái xe quanh thành phố cùng bạn thân Jackie, sau đó đi đón bạn trai của Jackie là Lewis vào khoảng 22h rồi đến nhà Courtney ở thành phố Alexandria (bang Louisiana) trò chuyện và chơi domino.

Courtney lái xe đưa các bạn về nhà vào khoảng 2h ngày 2/10. Hai người bạn không biết liệu Courtney có gặp ai khác không, nhưng cô đã hẹn sẽ quay lại vào buổi sáng để đưa Lewis đi làm. Tuy vậy, Courtney không hề xuất hiện.

Hai ngày sau, vào 4/10, thi thể cô gái trẻ được phát hiện cách nơi ở khoảng 320 km tại ngôi nhà bỏ hoang ở Winnie, bang Texas. Courtney được tìm thấy ở lối vào gara của ngôi nhà, khỏa thân từ thắt lưng trở xuống, áo bị kéo lên quá nội y.

Nguyên nhân tử vong không rõ ràng

Theo cảnh sát, không có dấu hiệu chấn thương rõ ràng nào trên người nạn nhân. Hiện trường dường như đã được dàn dựng. Gần đó, họ tìm thấy vết bánh xe và dấu giày, cho thấy ai đó đã đến đây vứt xác.

Không có ví hay giấy tờ tùy thân, cảnh sát tạm thời xác định danh tính Courtney thông qua chiếc nhẫn kỷ niệm tốt nghiệp trung học của cô.

Courtney Coco. Ảnh: Alexandria Police Department

Sau khi bác sĩ pháp y khám nghiệm tử thi, các điều tra viên càng có thêm nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Họ không tìm thấy vết đạn, vết đâm, vết siết cổ hay vết bầm tím quanh miệng do bị làm ngộp thở, cũng không có dấu hiệu bị tấn công tình dục.

Kết quả xét nghiệm cho thấy Courtney có nồng độ cồn trong cơ thể thấp, nhưng bác sĩ pháp y cho rằng điều đó là bình thường đối với người vừa qua đời và không phải do uống rượu. Báo cáo độc chất học cũng không tìm thấy dấu hiệu của thuốc hay ma túy trong cơ thể cô.

Thiếu bằng chứng xác thực, giám định viên y tế nhận định rằng Courtney có khả năng chết vì ngạt thở, vụ việc được kết luận là án mạng.

Lời thề truy tìm hung thủ

Tại nhà Courtney ở Louisiana, không có dấu hiệu đột nhập trái phép, tất cả cửa ra vào và cửa sổ đều khóa. Cảnh sát tìm thấy chiếc quần jeans nhàu nhĩ của nạn nhân trên sàn nhà gần giường. Chiếc xe Pontiac màu xanh lá đời 1999 của Courtney đã biến mất. Sau đó, chiếc xe được tìm thấy trong một khu chung cư ở Houston.

Theo hồ sơ cuộc gọi, Courtney sử dụng điện thoại lần cuối lúc 4h30 ngày 2/10, không lâu sau khi đưa bạn bè về nhà.

Điều tra viên có rất ít manh mối để xác định các nghi phạm tiềm năng. Ngay trước khi chết, Courtney đã báo cáo với cảnh sát về một số vụ trộm đột nhập, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy các vụ việc này có liên quan đến nhau.

Trong lễ tang của Courtney, mẹ cô quỳ trước mộ, thề sẽ tìm ra hung thủ. Gia đình Courtney, bao gồm chị gái Lace và hôn phu của Lace là David Anthony Burns, cũng đến ngôi nhà bỏ hoang nơi tìm thấy thi thể để làm lễ cầu nguyện.

Bất chấp nỗ lực điều tra, vụ án bế tắc.

Bước ngoặt từ loạt podcast

Năm 2016, văn phòng cảnh sát trưởng xem xét lại vụ án và yêu cầu tiến hành các xét nghiệm mới, sử dụng mẫu máu của Courtney được lưu trữ làm bằng chứng. Lần này, các thám tử nói với gia đình rằng kết quả cho thấy nồng độ thuốc giảm đau theo toa và lượng lớn rượu, làm dấy lên nghi ngờ cái chết là do tai nạn.

Tuy nhiên, gia đình tin rằng kết quả xét nghiệm thứ hai không chính xác, vì xét nghiệm đầu tiên được thực hiện trên thi thể Courtney.

Vụ án có bước đột phá vào năm 2019, khi cựu điều tra viên hình sự của Cảnh sát bang Louisiana, Woody Overton, quyết định đem vụ án lên podcast Real Life Real Crime của mình sau lời thỉnh cầu từ mẹ Courtney. Ông xem xét kỹ lưỡng các bằng chứng, chia sẻ những phát hiện trong loạt podcast điều tra gồm 18 tập mang tên Ai đã giết Courtney Coco? và nhờ người nghe giúp đỡ cung cấp thông tin.

Vụ án có tiến triển sau khi một phụ nữ tên Tiffany Cedars gọi đến đường dây nóng báo cáo rằng bạn của chồng cũ đã thú nhận gây ra tội ác này. Tiffany đồng ý đeo thiết bị ghi âm, giúp cựu điều tra viên có được đoạn ghi âm lời xác nhận của chồng cũ, Shamus Setliff, về việc bạn anh ta đã giết Courtney.

Nghi phạm gây sốc

Gia đình Courtney bàng hoàng khi biết nghi phạm là David Anthony Burns, hôn phu của chị gái cô, Lace, vào thời điểm xảy ra vụ giết người năm 2004, lúc này đã chia tay. David ở bên gia đình trong suốt khoảng thời gian khó khăn đó, thậm chí còn giúp khiêng quan tài trong đám tang của Courtney.

"Sau khi biết rằng anh ta là một kẻ giết người, tôi bắt đầu nghĩ về tất cả những lần anh ta nằm cùng giường với tôi, anh ta hoàn toàn có thể giết chết tôi", Lace sau này nói về kẻ từng đính hôn trong 6 năm.

Sau phát hiện gây sốc, cảnh sát mở lại cuộc điều tra. Ngoài Shamus Setliff, thám tử còn tìm thấy thêm hai người bạn cũ của David tiết lộ anh ta đã thú nhận giết người với họ. Một người đàn ông cho biết đã nhìn thấy xe của Courtney lùi ra khỏi lối vào ngôi nhà bỏ hoang vào đêm trước khi thi thể được phát hiện. Người này sau đó nhận ra David khi được yêu cầu nhận dạng nghi phạm.

David Anthony Burns bị bắt năm 2021. Ảnh: Alexandria Police Department

David, 45 tuổi, bị bắt vào tháng 4/2021 với cáo buộc giết người, gần hai thập kỷ sau cái chết của Courtney. Anh ta không nhận tội.

Quan hệ tình ái bí mật

Theo công tố viên, các nhân chứng nghe được David thú nhận tội ác ở những thời điểm và hoàn cảnh khác nhau. Lời khai của một nhân chứng cho biết David kể rằng Courtney được bọc lớp nhựa, trong khi đó, người thân khẳng định phát hiện rèm buồng tắm nhà Courtney bị mất khi dọn dẹp nhà cửa sau cái chết của cô.

Trước tòa, David khẳng định đã dành hai ngày cuối tuần ở bên Lace vào thời điểm xảy ra án mạng. Nhưng Lace làm chứng rằng họ đã cãi nhau vào sáng sớm thứ Bảy, ngày 2/10/2004, David bỏ đi và cô không hề gặp lại anh ta suốt cả cuối tuần đó. Lace cũng nhớ có lần gọi cho David và nghe thấy giọng Courtney. Do đó, cô từng nghi ngờ em gái mình có thể đang ngoại tình với David, nhưng khi truy hỏi thì hai người phủ nhận.

Theo cảnh sát, Shamus Setliff là tài xế xe tải thường xuyên lái xe trên tuyến đường đi qua ngôi nhà bỏ hoang. Dù anh ta phủ nhận mọi liên quan đến vụ giết người và chưa bao giờ bị buộc tội, công tố viên đưa ra giả thuyết rằng David có thể đã được giúp đỡ trong việc di chuyển thi thể.

Chuyện gì đã xảy ra với Courtney vào đêm án mạng vẫn chưa được làm rõ. Theo công tố viên, thông tin được cung cấp trong quá trình điều tra chứng minh rằng David có quan hệ tình ái với nạn nhân vào thời điểm cô mất tích, dù anh ta đã đính hôn với chị nạn nhân. Bên công tố đưa ra giả thuyết rằng mối quan hệ này có thể liên quan đến động cơ giết Courtney của David.

Dù vụ án chủ yếu dựa trên bằng chứng gián tiếp, David bị bồi thẩm đoàn kết tội giết người cấp độ hai vào năm 2022 và nhận án tù chung thân không được ân xá, mang lại cho gia đình Courtney sự an ủi phần nào.

Tuệ Anh (theo Oxygen, NBC News, KALB)