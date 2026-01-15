Bị lừa tiền vì nhờ 'chạy' án cho chồng

Thanh HóaNgười phụ nữ đã giao tiền và tài sản cho Nguyễn Văn Xiêm, 30 tuổi, để "chạy" giảm án cho chồng, chuyển trại giam, nhưng bị chiếm đoạt.

Ngày 14/1, Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ Xiêm, trú xã Hồ Vương, để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghi can Nguyễn Văn Xiêm. Ảnh: Lam Sơn

Theo nhà chức trách, do quen biết với chị Lê từ trước, khoảng giữa tháng 9/2025, Xiêm được người này nhờ giúp xin "chạy" giảm án và chuyển chồng chị từ Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình về Trại giam số 5 (Thanh Hóa).

Dù không có khả năng thực hiện, Xiêm vẫn nhận lời và yêu cầu chị Lê chuẩn bị 45 triệu đồng để lo việc. Xiêm nhận trước 10 triệu đồng tiền đặt cọc. Đến ngày 22/9/2025, Xiêm tiếp tục nhắn tin yêu cầu chị Lê chuyển số tiền còn lại. Do chưa gom đủ tiền, Xiêm đề nghị chị Lê bán tài sản có giá trị trong nhà để sớm có tiền "chạy án" cho chồng.

Sau đó, chị Lê giao cho Xiêm một xe máy Honda SH và một xe máy điện để mang đi bán. Toàn bộ số tiền bán được, Xiêm không thực hiện như cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân.

Quá trình này, chị Lê nhiều lần nhắn tin, gọi điện nhưng Xiêm khất lần, tìm cách tránh né. Nhận thấy bị lừa, chị Lê đã trình báo công an.

Làm việc với cơ quan điều tra, Xiêm thừa nhận hành vi. Tổng giá trị tài sản Xiêm chiếm đoạt của nạn nhân khoảng 115 triệu đồng.

Lê Hoàng