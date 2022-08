Bị lừa tiền đi xuất khẩu lao động khi tin quảng cáo trên mạng

Hà TĩnhCông ty của Nguyễn Thị Hồng Nhung không có chức năng đưa lao động đi nước ngoài song vẫn thu tiền để chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.

Ngày 30/8, Nhung, 36 tuổi, trú xã Tân Dân, bị Công an huyện Đức Thọ khởi tố, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 Bộ luật Hình sự. Bị can được tại ngoại do đang mang thai.

Nghi can Nhung (ngoài cùng, góc trái) nghe cảnh sát đọc lệnh khởi tố. Ảnh: Đức Phú

Theo điều tra, năm 2018, Nhung lập hai công ty cung ứng nhân lực và thương mại dịch vụ, đứng tên giám đốc. Dù không có chức năng đưa người ra nước ngoài làm việc, song doanh nghiệp vẫn nhận hồ sơ.

Để hút người tham gia, Nhung thuê nhân viên tư vấn, chạy quảng cáo để tăng lượng tương tác cho cho bài viết về tuyển người đi xuất khẩu lao động tại những quốc gia như Hàn Quốc, Australia, Mỹ, Hàn Quốc... trên các nền tảng mạng xã hội của công ty. Tin vào lời quảng cáo, nhiều người ở Hà Tĩnh và Nghệ An đã tìm gặp Nhung, nộp từ 1.000 đến 35.000 USD làm chi phí xuất ngoại.

Nhận tiền của khách, Nhung hứa hẹn "sẽ xuất cảnh được", sau đó bỏ trốn khỏi địa phương, cắt đứt liên lạc.

Từ tố cáo của các nạn nhân, cuối tháng 8, Nhung bị Công an huyện Đức Thọ lần ra hành tung. Nhà chức trách xác định, nữ giám đốc đã chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của hàng chục người ở Hà Tĩnh và một số tỉnh thành khách.

Đức Hùng