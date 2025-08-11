Trung QuốcSau một tháng quen nhau, thấy người phụ nữ nhẹ nhàng, ít nói nên anh Lan hỏi cưới nhưng sau đó phát hiện vợ đã uống thuốc tâm thần hơn 20 năm.

Người đàn ông 35 tuổi ở thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam cho biết tháng 4/2024, qua mai mối đã gặp vợ mình, người phụ nữ 38 tuổi, từng có một đời chồng.

Hơn một tháng quen nhau, nhà gái đã thúc giục cả hai kết hôn. Dù thấy vợ trầm tính, ít nói anh nghĩ cô hướng nội nên quyết định mang sính lễ qua hỏi cưới bởi "cô cho anh cảm giác bình yên".

"Ban ngày vợ tôi vẫn hiền dịu, ít nói nhưng ban đêm lại tự nói chuyện một mình, tức giận, gào thét, tôi hoảng sợ vô cùng", anh Lan nói.

Anh Lan, 35 tuổi, ở Tân Hương, tỉnh Hà Nam bị lừa cưới vợ tâm thần. Ảnh: 163

Người đàn ông 35 tuổi cho biết sự việc sáng tỏ khi bố anh nhìn thấy cô uống thuốc. Trước khi cưới, nhà gái có nói với gia đình anh rằng cô bị trầm cảm nhưng uống thuốc sẽ khỏi. Tuy nhiên, triệu chứng của trầm cảm không phải là la hét, phát điên vào nửa đêm. Bố anh Lan bàng hoàng khi tìm hiểu thuốc cô uống là "Clozapine"- một loại thuốc dùng để điều trị tâm thần phân liệt khó chữa.

"Từ ngày sống chung, tôi luôn thấy vợ uống nhưng không để ý, khi phát hiện và hỏi vợ, cô thừa nhận đã sử dụng thuốc này từ năm 18 tuổi", anh Lan nói.

Bố anh Lạn vô cùng tức giận vì gia đình nhà gái không hề nói về bệnh tình của con gái, lừa dối cả nhà anh.

Đám cưới của anh Lan diễn ra vào tháng 4/2024. Ảnh: Sohu

Tháng 9 năm ngoái, vợ anh Lan đã về nhà ngoại và không quay lại. Dù đã tổ chức đám cưới nhưng Lan và vợ vẫn chưa kịp đăng ký kết hôn. Đầu năm nay, anh quyết đâm đơn kiện, đòi lại tiền sính lễ 100.000 tệ.

Theo phán quyết của tòa án địa phương, nhà gái phải trả lại 90% sính lễ cho anh. Bộ luật Dân sự cũng nhấn mạnh, nếu một bên mắc bệnh hiểm nghèo, phải thông báo cho đối phương trước khi đăng ký kết hôn. Anh Lan không hề biết vợ mình mắc bệnh, vì vậy anh có quyền yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, đến tháng 8, anh vẫn chưa nhận được khoản tiền.

Chính quyền thôn vợ anh Lan ở xác nhận cô có hồ sơ bệnh tâm thần, đang hưởng trợ cấp và thuộc diện theo dõi đặc biệt tại địa phương. Họ cam kết sẽ đứng ra hòa giải và thúc đẩy phía nhà gái trả lại sính lễ theo phán quyết của tòa án.

Vụ việc này đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Một số người cho rằng người đàn ông 35 tuổi đã khó tìm bạn đời, giờ lại khó khăn hơn khi mang tiếng "hai lần đò". Một số khác bình luận: "cần bồi thường tổn thất tinh thần cho anh Lan", "trước khi quyết định tiến tới hôn nhân cả hai nên khám sức khỏe kỹ càng".

Thanh Thanh (Theo 163, Sohu)