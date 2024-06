Bị lừa 500 triệu đồng vì muốn làm phi công

TP HCMÔng Hùng muốn con trai trở thành phi công, nhân viên an ninh sân bay, theo gợi ý của Trương Thị Tuyết, 62 tuổi, nên đã đưa 500 triệu đồng để lo suất học,

Ngày 25/6, Tuyết bị TAND TP HCM phạt 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buộc hoàn trả số tiền chiếm đoạt cho bị hại.

Tòa cho rằng, bị cáo không quen biết ai ở trường dạy phi công và ở sân bay để đảm bảo xin việc cho con của bị hại, nhưng vẫn nhận tiền nhằm chiếm đoạt, nên cần áp dụng hình phạt nghiêm.

Bị cáo Trương Thị Tuyết tại tòa hôm nay. Ảnh: Trọng Nghĩa

Cáo trạng xác định, Trương Thị Tuyết thông qua người quen, biết ông Hùng có nhu cầu xin cho con trai vào làm việc tại bộ phận an ninh sân bay. Bị cáo nói có mối quan hệ làm được việc này.

Đầu năm 2018, Tuyết tư vấn ông Hùng nên cho con trai đi học phi công sẽ được nhiều lợi ích hơn làm việc ở bộ phận an ninh sân bay. Bà ta hứa sẽ xin cho con ông một suất vào học tại trường phi công Bay Việt. Tin tưởng, ông Hùng đưa cho Tuyết 250 triệu đồng.

Tuyết sau đó nói muốn việc nhập học được nhanh chóng thì phải đưa thêm 250 triệu đồng còn lại để làm chi phí. Ông Hùng đồng ý đưa tiền và hứa thưởng thêm 100 triệu đồng khi thành công.

Thông qua mạng xã hội, Tuyết biết thông tin trường này tuyển sinh nên gọi con trai ông Hùng đến trường dự tuyển. Tuy nhiên, người này không đủ điều kiện ngoại ngữ, chiều cao để đăng ký học phi công.

Tuyết tiếp tục hứa hẹn sẽ xin vào làm bộ phận an ninh sân bay khi có đợt tuyển. Thực tế, bà ta không quen biết và liên hệ với ai để làm thủ tục xin việc như đã thỏa thuận.

Tại tòa hôm nay, bà Tuyết phủ nhận hành vi như cáo trạng truy tố, khẳng định không lừa đảo.

Bị cáo khai có nhận tiền và ký giấy để lo công việc cho con trai ông Hùng. "Thời điểm đó rất cần phi công nên bị cáo nghĩ sẽ dễ dàng có việc làm", Tuyết nói, thêm rằng "đã thật sự làm hồ sơ nhưng do bị hại ngoại ngữ kém nên cần phải bổ sung".

Bà Tuyết nói đã đưa con trai ông Hùng đến phỏng vấn tại trường phi công Bay Việt nhưng đến ngày khám sức khỏe anh này không đến. Sau đó, ông Hùng nhờ xin việc tại bộ phận an ninh sân bay nhưng bị cáo không hứa.

Giải thích lý do không hoàn trả tiền đã nhận, bà Tuyết nói do gia đình có việc và dịch bùng phát, kinh doanh khó khăn. "Bị cáo có gửi trước 100 triệu đồng nhưng phía bị hại không nhận mà trình báo công an", bà Tuyết nói.

Trọng Nghĩa

*Tên bị hại đã được thay đổi