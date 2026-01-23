Bị lừa 300 triệu đồng khi mua hai cây vàng qua 'Facebook tích xanh'

Hà NộiNgười đàn ông tin tưởng tài khoản Facebook có tích xanh mang tên Bảo Tín Minh Châu nên đã chuyển hơn 300 triệu đồng để mua hai cây vàng song bị chiếm đoạt mất.

Ngày 23/1, Công an Hà Nội cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa tiếp nhận đơn trình báo của một người đàn ông.

Ông cho biết thấy một tài khoản Facebook có tích xanh mang tên Bảo Tín Minh Châu, nghĩa là có dấu hiệu xác nhận chính chủ, uy tín, của một thương hiệu vàng uy tín nên nhắn tin trao đổi về việc mua hai cây vàng.

Sau khi được báo giá, người này cung cấp thông tin cá nhân như yêu cầu và chuyển khoản 300 triệu đồng vào tài khoản do chúng cung cấp. Khi phát hiện giao dịch có dấu hiệu bất thường, ông mới biết bị lừa bởi nhóm kẻ gian mạo danh.

Trước đó, tháng 9/2025, một người đàn ông khác ở Hà Nội cũng liên hệ mua vàng qua Facebook có tích xanh mang tên Bảo Tín Minh Châu. Ông này sau đó chuyển gần 400 triệu đồng và được hẹn hai ngày sau sẽ được nhận vàng. Khi biết bị lừa, nạn nhân đã trình báo.

Theo tìm hiểu, Fanpage này được thành lập từ năm 2011 và đến 3/2018 thì đổi tên thành Polo Ar Condicionado. Từ 18/9/2025, trang đổi tên thành Bảo Tín Minh Châu và sau đó có nhiều nạn nhân dính bẫy.

Ít nhất hơn hai người khác cũng bị sập bẫy tương tự. Tháng 11/2025, Công an Hà Nội từng cảnh báo về thủ đoạn này.

Trang Facebook giả mạo thương hiệu Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: Công an cung cấp

Sau vụ việc này, Công an Hà Nội cảnh báo gần đây xuất hiện nhiều Fanpage, tài khoản giả mạo các thương hiệu vàng, trang sức uy tín. Thủ đoạn của chúng thường là sao chép gần như toàn bộ hình ảnh, nhận diện, tên gọi, ảnh đại diện, ảnh bìa và nội dung bài đăng của Fanpage chính thống để đánh lừa người mua.

Các trang giả có thể gửi link, yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân, hoặc "chốt đơn" bằng cách chuyển khoản, đặt cọc. Để thu hút sự chú ý hơn nữa nhằm dụ chuyển tiền, chúng còn quảng bá các chương trình khuyến mãi, quà tặng không có thật.

Công an khuyến cáo người dân khi có nhu cầu mua vàng cần tìm hiểu kỹ chính sách bán hàng của doanh nghiệp qua các kênh chính thức như cửa hàng, đại lý, website, hotline đã công bố. Trước khi giao dịch trên Facebook, người dùng nên kiểm tra mục "tính minh bạch của trang" để xem lịch sử hoạt động như thời điểm tạo trang, đổi tên gần đây, có chạy quảng cáo hay không... Đặc biệt, không vội chuyển tiền theo hướng dẫn, kể cả Fanpage có tích xanh.

Giá vàng miếng trong nước sáng nay tăng mạnh. Vàng nhẫn 24K tại SJC lên 169,3-171,8 triệu một lượng, cao hơn 4 triệu đồng so với hôm qua. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI báo giá nhẫn trơn lên 168,8-171,8 triệu đồng; tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn trơn lên 170,3-173,3 triệu một lượng.

Phạm Dự