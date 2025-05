Bị lừa 2 tỷ đồng khi 'chạy án' cho chồng

TP HCMSau khi chồng bị tạm giữ về hành vi tàng trữ ma tuý, người phụ nữ 33 tuổi nhờ Nguyễn Hồng Quốc "lo" cho chồng được tại ngoại nhưng bị lừa mất 2 tỷ đồng.

Vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Hồng Quốc, 37 tuổi, quê Đăk Lăk, cùng Vũ Đức Hòa, 39 tuổi, quê Hải Phòng và Thân Ngọc Điệp, 40 tuổi, thực hiện sẽ bị TAND TP HCM xét xử trong tháng 6.

Theo cáo trạng, ngày 22/3/2023, Nguyễn Trần Quốc Trưởng (38 tuổi) bị Công an quận 3 bắt về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy. Chị Thanh - vợ Trưởng - do có quen biết với Quốc và nghe anh ta giới thiệu có mối quan hệ trong cơ quan nhà nước nên đã liên lạc nhờ "lo" cho chồng được tại ngoại. Do đang mang bầu, không tiện đi lại, chị Thanh nhờ một người bạn đứng ra trao đổi với Quốc.

Cơ quan công tố xác định, Quốc không quen ai liên quan đến vụ án và không có khả năng giúp Trưởng tại ngoại nhưng vẫn nhận lời. Sau đó, anh ta kể lại cho Hòa - bạn cùng làm dịch vụ nhà đất - và cả hai bàn cách tìm người giúp.

Hòa tiếp tục liên hệ Điệp, vì từng nghe người này khoe có nhiều mối quan hệ. Do đang nợ tiền, Điệp đồng ý và nói dối rằng có thể lo cho Trưởng được thả, không bị xử lý hình sự. Điệp yêu cầu chuyển trước 150 triệu đồng.

Tuy nhiên, Hòa nói với Quốc báo giá cho chị Thanh là 2 tỷ đồng để hưởng chênh lệch. Chị Thanh nhờ người bạn chuyển cho Quốc hai lần, tổng cộng 2 tỷ đồng. Quốc sau đó chỉ chuyển cho Điệp 310 triệu.

Trong thời gian này, Điệp liên tục đưa ra thông tin gian dối về việc Trưởng sắp được thả để yêu cầu tiếp tục chuyển tiền.

Tin lời, ngày 26/4/2023, người nhà chị Thanh đến Trại tạm giam Chí Hòa (huyện Củ Chi) để đón Trưởng nhưng được thông báo anh vẫn chưa được thả. Vụ việc sau đó được tố giác đến cơ quan công an.

Quá trình điều tra, các bị can thừa nhận hành vi phạm tội.

Hải Duyên